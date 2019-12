Fürst Albert II. von Monaco : „Ich kompensiere jede meiner Flugmeilen“

Er entschuldigt sich für seine Verspätung und macht einen Witz über die unwirtliche Gesprächssituation in einem Hörsaal des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam. Dort richtet am Mittwochnachmittag der deutsche Zweig seiner Stiftung ein Symposium aus: „Klimawandel – eine Herausforderung für Unternehmer und Investoren“. Fürst Albert II. von Monaco wird die Keynote halten, abends ist ein Empfang mit Dinner im Museum Barberini geplant. Aber vorher gibt der Einundsechzigjährige der F.A.Z. eines von zwei Interviews in Deutschland. Der Fürst wirkt konzentriert, aber merkwürdig scheu, meistens hält er den Blick gesenkt. Sein Lächeln zum Abschied aber ist herzlich.

Julia Schaaf Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Durchlaucht, Sie sind von der Klimakonferenz in Madrid mit kurzem Zwischenstopp daheim hier nach Potsdam gekommen. Warum machen Sie das alles?