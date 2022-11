FTX-Pleite : Prominente könnten für Krypto-Werbung belangt werden

Die plötzliche Pleite der Kryptobörse FTX droht auch Prominente wie das Model Gisèle Bündchen und ihren früheren Ehemann, den Quarterback Tom Brady, einzuholen. Die Anwälte mutmaßlich geprellter Käufer von Kryptowährungen bereiten laut dem Sender CBS eine Sammelklage bei einem amerikanischen Bundesgericht in Florida vor, da Bündchen, Brady, der Comedian Larry David und weitere Persönlichkeiten der Unterhaltungs- und Sportindustrie dem ehemaligen FTX-Chef Sam Bankman-Fried geholfen haben sollen, Nutzer der Plattform zu hintergehen.

Die im Jahr 2019 von dem Professorensohn und Absolventen des Massachusetts Institute of Technology (MIT) gegründete Handelsplattform hatte in der vergangenen Woche Insolvenz angemeldet. Wie amerikanische Medien berichteten, soll mindestens eine Milliarde Dollar der Kundengelder durch „unautorisierte Transaktionen“ verschwunden sein.

Werbespots für FTX

Die 42 Jahre alte Bündchen, die sich vor drei Wochen von Brady scheiden ließ, hatte 2021 mit dem Spieler der Footballmannschaft Tampa Bay Buccaneers einen Werbespot für FTX aufgenommen. Das Video „FTX. You In?“ zeigte, wie das damalige Powerpaar Bekannte und Freunde anrief, um sie zu Investitionen bei der Kryptobörse aufzufordern.

Auch David, bekannt als Erfinder der Kultserien „Seinfeld“ und „Curb Your Enthusiasm“, soll sich als Werbegesicht einige Millionen Dollar dazuverdient haben. Der 75 Jahre alte New Yorker mit Wohnsitz in Los Angeles hatte im Auftrag von FTX das Werbevideo „Don’t Miss Out On Crypto“ aufgenommen, das beim Super Bowl im vergangenen Februar Premiere feierte.

Wegen ihrer Verbindung zu der Kryptobörse erwarten angeblich auch den früheren Basketball-Star Shaquille O’Neal, die Tennisspielerin Naomi Osaka sowie den Investor und Teilnehmer der Serie „Shark Tank“, Kevin O’Leary, juristische Schritte. Der Rechtsanwalt Adam Moskowitz, der die Sammelklage vorbereitet, warf ihnen vor, die mutmaßlichen Vergehen der Kryptobörse erst ermöglicht zu haben. „FTX war bei Publicity und Marketing ein Genie. Und es wusste, dass ein so massives Schneeballsystem nur mit der Hilfe und Werbung der berühmtesten und beliebtesten Prominenten der Welt Erfolg hat“, sagte der Jurist.