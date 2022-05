Aktualisiert am

Kasia Gallanio : Frühere Prinzessin von Qatar tot in Spanien aufgefunden

Laut spanischen und französischen Medienberichten soll sie an einer Überdosis Drogen gestorben sein. Kasia Gallanio war in das Königshaus von Qatar eingeheiratet.

Die frühere Prinzessin von Qatar ist in ihrem Haus im spanischen Marbella tot aufgefunden worden. Das berichten spanische und französische Medien übereinstimmend. Demnach soll Kasia Gallanio an einer Überdosis an Drogen ums Leben gekommen sein. Eine Autopsie ist für diesen Dienstag vorgesehen.

Am Körper, schreibt die spanische Zeitung „El Mundo“, seien keine Spuren von Gewalt entdeckt worden. Zuerst hatte die französische Zeitung „Le Parisien“ über den Fall berichtet.

Aufmerksam wurde die Polizei am Sonntag durch die Verständigung einer Tochter Gallanios, die ihre Mutter über Tage vergeblich kontaktiert hatte.

Die 45-jährige Amerikanerin mit polnischen Wurzeln ist die frühere Ehefrau des 73 Jahre alten Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, Onkel des Emirs von Qatar.

Gallanio war die dritte Frau von Khalifa Al-Thani. Mit ihrem Ex-Mann lieferte sich Gallanio einen Sorgerechtsstreit um ihre Kinder – vor dem Hintergrund von Anschuldigungen wegen inzestuöser sexueller Berührung. Die französische Justiz hatte ihre Anträge kürzlich in Erwartung eines psychologischen Gutachtens abgewiesen.