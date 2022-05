Hausmeister bei „Friends“ : Schauspieler Mike Hagerty ist gestorben

Mike Hagerty wurde hierzulande als Mr. Treeger in der Kult-Serie „Friends“ bekannt. Aber er spielte auch in anderen populären Serien wie „Seinfeld“ und „Brooklyn Nine-Nine“ mit. Hagerty wurde 67 Jahre alt.

Mike Hagerty, bekannt für seine Rolle als Hausmeister Mr. Treeger in der 90er-Jahre-Erfolgsserie „Friends“, ist gestorben. Das gab seine Schauspiel-Kollegin Bridget Everett am Freitag auf Instagram bekannt. Everett spielt in der amerikanischen Midwest-Serie „Somebody Somewhere“ die Tochter von Mike Hagertys Charakter.

Everett beschrieb Hagerty als „innig geliebter Charakterdarsteller“ und fügte hinzu: „Seine Liebe zu seiner Heimat Chicago und zu seiner Familie waren die Grundpfeiler seines Lebens. Er wird schmerzlich vermisst werden.“ Die Ursache seines Todes erwähnte sie nicht. Hagerty wurde 67 Jahre alt.

Auch der Fernsehsender HBO, wo „Somebody Somewhere“ läuft, äußerte sich auf Instagram zum Tod Hagertys. „Vom Tod Mike Hagertys zu erfahren, hat uns zutiefst bestürzt. Er war ein langjähriges Mitglied der HBO-Familie mit dem besonderen Talent, sein Herz in eine Rolle zu legen.“

Einer der ersten international bekannten Filme, in dem Hagerty mitspielte, war die 1999 erschienene Agentenkomödie „Austin Powers – Spion in geheimer Missionarsstellung“. Außerdem erschien er in einer Folge der Sitcom „Seinfeld“ als Eigentümer eines New Yorker Secondhand-Ladens und in der Comedy-Serie „Brooklyn Nine-Nine“.

In der Kult-Serie „Friends“ ist Hagerty als Hausmeister Mr. Treeger die letzte Figur, die erwähnt wird: In der finalen Folge, ausgestrahlt 2004, sagt Monica (Courteney Cox) zu Chandler (Matthew Perry): „Fast hätte ich es vergessen: Ich habe Treeger versprochen, dass wir unseren Schlüssel da lassen.“