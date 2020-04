Freundschaft : Benni und Heini kochen einfach weiter

Christian Heinenbruch hat wegen Corona alle Einnahmen verloren, Benjamin Molzberger ist in Kurzarbeit. Doch die beiden Köche beklagen sich nicht. Über zwei Freunde, die in der Not zusammenhalten.

Als ihm im März all seine Aufträge wegbrachen, fing alles an. Nein, eigentlich fing alles schon vor fünfzehn Jahren an, als sich Christian Heinenbruch in der Berufsschule neben Benjamin Molzberger setzte. Heinenbruch war der Jahrgangsälteste, Molzberger mit 16 Jahren der Jüngste. Sie verstanden sich sofort. Nach ihrer Kochlehre eröffneten die beiden sogar gemeinsam ein Lokal. Mit den Jahren kamen neue Jobs. Ihre Freundschaft hielt. Heinenbruch nennt seinen Freund „Benni“. Und Molzberger ihn „Heini“.

Tim Niendorf Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Woche. F.A.Z.

Seit einigen Tagen arbeiten die beiden wieder zusammen, notgedrungen. Im Frankfurter Stadtteil Harheim verkaufen sie Essen an Nachbarn, die von zu Hause aus arbeiten und mittags Hunger bekommen. Dass sie so bald noch einmal gemeinsam kochen würden, hätten sie sich nicht gedacht. Heinenbruch ist selbständig, Molzberger stellvertretender Küchenchef in einem beliebten Frankfurter Restaurant. Weil das Coronavirus ihnen die Arbeitsgrundlage entzog, verloren beide von einem auf den anderen Tag ihre Arbeit. Molzberger ist in Kurzarbeit und erhält immerhin noch 60 Prozent seines Gehalts, Heinenbruch steht hingegen ohne Rücklagen da. Weil er Angst hatte, die Miete nicht mehr bezahlen zu können, stellte er sich einen Foodtruck auf das Gelände seiner Vermieter. Seither steht er sechs Tage die Woche in seiner kleinen Küche und mit seinem Freund im Truck.