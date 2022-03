Freiburg nimmt Heimkinder auf : „Die Kinder waren gerade ausgestiegen, da kam der Beschuss“

Nach 70 Stunden nervenaufreibender Fahrt in vier Bussen konnten sich 157 Heimkinder aus der Ukraine nach Freiburg retten. Dort sind sie vorläufig in einer Jugendherberge untergebracht.

Zeichen der Hoffnung in Freiburg: eine ukrainische Flagge hängt am Sonntag vor der vorübergehenden Unterkunft der Kinder Bild: dpa

Aus Kiew und Lemberg (Lwiw), der Partnerstadt Freiburgs, kommen im Minutentakt neue schlimme Nachrichten über Bombenangriffe, Todesopfer, Versorgungsengpässe und ausein­ander­­geris­sene Familien. Der Evangelischen Stadt­mission und der Stadtverwaltung in Freiburg gelang es am Sonntag, inmitten der Katastrophe ein kleines Hoffnungs­zeichen zu setzen: 157 Kiewer Heimkinder und 30 Betreuer konnten unter dramatischen Bedingungen nach einer siebzigstündigen Flucht über Polen nach Freiburg gebracht und vorläufig in einer Jugendherberge untergebracht werden.

Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) steht vier Tage nach der Ankunft der Kriegsflüchtlinge im Rathausgarten und spricht von einem „kleinen Lichtblick in finsteren Zeiten“. „Wir haben in den vergangenen Tagen mehr Tränen vergossen als in den Jahren zuvor“, sagt Horn am Donnerstag. Dann berichten die Erzieherin Anna Kuptsova, der Leiter des Kinderheims „Vaterhaus“, Roman Korniiko, ein Busunternehmer und der Teenager Oleksandr Bohdanov von ihren Erlebnissen auf der gut dreitägigen Flucht.

„Wir sagten den Kindern in Kiew bei der Abfahrt, es werde ein Abenteuer, es werde alles gut werden“, sagt die Erzieherin Anna Kuptsova. „Aber die Kinder wussten, dass das gelogen war. In den Bussen war es immer mucksmäuschenstill, die Kinder lachten nicht und konnten auch nicht weinen.“

Fast kam es zur Katastrophe

Die Kinder bekamen, so die strenge Anweisung, so wenig wie möglich zu trinken, um die Pausenhalte zu minimieren und um Zeit zu gewinnen. Als der Bus-Konvoi dann aber an einer Tankstelle in der Nähe von Riwne stoppen musste, kam es fast zur Katastrophe. Es war schon Nacht, da wurde der Himmel plötzlich feuerhell. Der Konvoi hatte etwa 300 Kilometer zurück­gelegt, bis zur rettenden polnischen Grenze waren es noch einmal etwa 200 Kilometer. Plötzlich beschossen russische Soldaten die Busse. „Die Kinder waren gerade aus dem Bus ausgestiegen, plötzlich kam der Beschuss, wir wussten gar nicht, woher die Schüsse kamen“, sagt die Erzieherin. Ob es ein Drohnenangriff war oder ein Flugzeugangriff, blieb unklar.

Zum Glück reagierte die ukrainische Polizei schnell: Die Polizisten verfrachteten die Kinder in großer Hektik zurück in die Busse, schnallten sie an, wiesen die Busfahrer an, die Beleuchtung abzuschalten. Dann schalteten sie an den Polizeifahrzeugen alle Blaulichter und Sirenen an – zur Ablenkung der russischen Angreifer.

„Wir hatten den Kindern bei der Abfahrt in Kiew ja erklärt, wir würden sie in Sicherheit bringen“, sagt Anna Kuptsova. „Wie sollten wir ihnen jetzt erklären, was passieren würde, wenn auch nur eine Bombe auf die Tankstelle fiel?“ Das Ablenkungsmanöver gelang. Der Konvoi erreichte die polnische Grenze, zwölf Stunden mussten die Busse dort warten, bis sie abgefertigt wurden. Die ukrainische Polizei bahnte den Bussen auf einer Sonderspur einen Weg. Vor der Grenze warteten viele Mütter mit ihren Kindern, sie wollten mitgenommen werden, doch in keinem der Busse war noch Platz. Anna Kuptsova sagt, sie habe diese Situation und die Diskussionen mit den Flüchtlingsfrauen als sehr belastend empfunden.