Frauen bringen ihr erstes Kind immer später zur Welt. Das gilt nicht nur für die Erstge­bärenden in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern der Europäischen Union. Im Jahr 2021 waren Frauen in der EU bei der Ge­burt ihres ersten Kindes im Durchschnitt 29,7 Jahre alt. Das teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag auf Basis von Daten der europä­ischen Statistik­behörde Eurostat mit.

Demnach steigt das Durchschnittsalter der Frauen bei der ersten Geburt kontinuierlich an: Im Jahr 2013 lag die Zahl noch bei 28,8 Jahren. Mit einem durchschnittlichen Alter von 30,1 Jahren liegt Deutschland im oberen Drittel der EU-Staaten.

Die Spitze der Datenerhebung führen mit jeweils 31,6 Jahren Spanien und Italien an, Luxemburg folgt mit 31,3 Jahren, und in Irland sind Frauen bei der Geburt ihres ersten Kindes im Schnitt 31,2 Jahre alt. In den osteuropäischen EU-Staaten hingegen bringen Frauen vergleichsweise früh ihr erstes Kind zur Welt, allen voran in Bulgarien mit ei­nem Durchschnittsalter von 26,5 Jahren, in Rumänien mit 27,1 Jahren und in der Slowakei mit 27,3 Jahren. Allerdings sei auch in diesen Ländern das Durchschnittsalter bei der Geburt des ersten Kindes gestiegen.

Laut den Statistikern müssen pro Frau etwa 2,1 Kinder geboren werden, damit die Bevölkerung eines Landes nicht schrumpft – Zuwanderung ausgenommen. Die „zusammengefasste Geburtenziffer“ lag im Jahr 2021 je­doch in allen EU-Mitgliedsstaaten deutlich unter dieser Zahl: bei durchschnittlich 1,53 Kindern pro Frau. In Staaten wie Spanien (1,19) und Malta (1,13) stagniert die Zahl nach einem längeren Geburtenrückgang inzwischen.

In Litauen (1,36) und Polen (1,33) hingegen sank die zusammengefasste Geburtenziffer. In Frankreich (1,84), den Niederlanden (1,62), Belgien (1,60) und Italien (1,25) zeigte sich im Jahr 2021 nach jahrelang sinkender Geburtenhäufigkeit ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Auch in Deutschland stieg die Zahl der Geburten zuletzt: Während es im Jahr 2020 noch 1,53 Kinder pro Frau wa­ren, stieg die Ziffer 2021 auf 1,58 an.