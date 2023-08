Aktualisiert am

Vor 35 Jahren konnte die Lufthansa es nicht mehr verhindern: Die ersten Frauen traten den Dienst als Pilotinnen an. Karola von Sturm war die Nummer 7.

Das Aufwachsen mit einem älteren Bruder prägt fürs Leben – davon können jüngere Schwestern ein Lied singen. Doch bei Karola von Sturm hatte die Existenz von Bruder Thomas einen besonderen Einfluss, zumindest auf ihre Berufswahl. Den Rest erledigte die Emanzipationswelle der Achtzigerjahre. Und das Zutrauen einer jungen Frau in ihre Fähigkeiten.

Eva Schläfer Redakteurin im Ressort „Leben" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Die beiden Geschwister, er Jahrgang 1960, sie drei Jahre jünger, wuchsen in Erlangen auf, hatten ähnliche Interessen und ein enges Verhältnis. Thomas war schon als Kind fasziniert von der Fliegerei, was wiederum Karola mit einer gewissen Faszination beobachtete. Nach dem Abitur absolvierte der Bruder die Tests der Lufthansa, um zur Ausbildung in einen der sogenannten Nachwuchsflugzeugführerlehrgänge aufgenommen zu werden – und reüssierte. Das war 1981.