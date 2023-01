Gehörlose HNO-Chefärztin : Frau Dr. Wolter und ihre Art, Menschen ins Leben zurückzubringen

„Sie sind unsere letzte Hoffnung“, sagt die Dame, deren elegante Erscheinung in krassem Kontrast zu der Nüchternheit der Umgebung steht, in der sie diesen Satz formuliert. Gemeinsam mit ihrem Ehemann wartet sie vor einem Behandlungszimmer im Erdgeschoss eines Krankenhauses in Pasing. An diesem Morgen ist das Paar aus seinem Heimatland Italien in seine zweite Heimat München geflogen, um die Hörfähigkeit des Mannes untersuchen zu lassen. Die Frau, der der Satz mit der letzten Hoffnung gilt, heißt Veronika Wolter, und sie vernimmt ihn nicht das erste Mal. Dabei ist sie keine hochspezialisierte Forscherin für eine seltene, lebensbedrohliche Erkrankung, wie die Wucht der Aussage nahelegen könnte. „Was ich tue, ist nicht überlebensnotwendig“, sagt die HNO-Ärztin selbst.

Trotzdem bringen viele ihrer Patienten eine große Erwartungshaltung mit, wenn sie einen Termin bei Wolter vereinbaren. Denn die Medizinerin verfügt nicht nur über einen großen Wissens-, sondern einen ganz besonderen Erfahrungsschatz. Mit neun Jahren erkrankte Veronika Wolter an einer Hirnhautentzündung, die zu einer an Taubheit grenzenden Hörschädigung führte. Die Schule und das Medizinstudium absolvierte sie, ohne hören zu können. Vor 13 Jahren, nach Beginn ihrer Facharztausbildung, erhielt Wolter sogenannte Cochlea-Implantate, die mit hoch spezialisierter Technik die Funktion ihres defekten Innenohrs übernehmen und sie wieder gut hören lassen. „Dadurch habe ich mein Leben zurückbekommen“, sagt Veronika Wolter. Und hat es sich seitdem zur Aufgabe gemacht, auch ihren Patientinnen und Patienten genau dieses Gefühl von wiedergewonnener Partizipation zu ermöglichen.