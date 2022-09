Mit 60 Jahren : Französischer „Spiderman“ Robert klettert auf Hochhaus – ohne Sicherung

In Paris hat sich der Freeclimber Alain Robert ein Geburtstagsgeschenk gemacht: Er kletterte ohne Sicherung einen knapp 200 Meter hohen Turm hoch. Mit seinen Aktionen will er auch Botschaften vermitteln.

Andere nehmen einen Fahrstuhl: Freeclimber Alain Robert am Samstag in Paris Bild: AP

Sein Name ist Alain Robert und seine Leidenschaft ist das Extremklettern. Weltweit ist er bekannt als der „Spiderman“ aus Frankreich. Nun hat er es wieder getan – nachträglich zu seinem 60. Geburtstag. Im Geschäftsviertel La Defense in Paris ist Robert einen 187 Meter hohen Wolkenkratzer hinaufgestiegen, ganz ohne Sicherung.

Oben auf dem 48-stöckigen Gebäude von TotalEnergies angekommen, streckte der in rot gekleidete Freeclimber seine Hände in die Luft. Dieses Ziel hatte er sich zu seinem 60. Geburtstag gesteckt.

Auch in der Vergangenheit machte er schon auf sich aufmerksam, teilweise wurde er an Ort und Stelle festgenommen, wenn ihm eine Genehmigung fehlte. Seit 1975 klettert er, begonnen hat er jedoch etwas unspektakulärer an Felsen. Dutzende Gebäude hat der Fassadenkletterer seitdem erklommen, darunter (wenn auch angeseilt) den 828 Meter hohen Burj Khalifa in Dubai, dem höchsten Gebäude der Welt. 2021 kletterte er in Frankfurt zusammen mit dem Freeclimber Leo Urban einen 153 Meter hohen Büroturm hoch. Damals trug er Cowboystiefel und einen silberfarbenen Anzug. Die Polizei sperrte den öffentlichen Bereich vor dem Hochhaus ab. Die beiden Kletterer wurden anschließend vorübergehend festgenommen. Gegen sie wurde Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs gestellt.

„Ich möchte den Menschen die Botschaft vermitteln, dass es nichts bedeutet, 60 zu sein. Man kann immer noch Sport treiben, aktiv sein und großartige Dinge tun“, sagte Robert. „Ich habe mir vor einigen Jahren vorgenommen, dass ich diesen Turm wieder besteigen werde, wenn ich 60 werde, weil 60 in Frankreich das Rentenalter symbolisiert.“ Das sei doch eine nette Idee, sagte Robert der Nachrichtenagentur Reuters. Robert will mit seinen Aktionen auch auf die menschengemachte Klimakrise aufmerksam machen.