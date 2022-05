Frankreichs Stilikone : Was macht Brigitte Macron aus?

Fast hätte Brigitte Macron ihrem Mann die Show gestohlen. Als sie am Wahlabend im dunkelblauen Hosenanzug mit markanten Silbermetallic-Verzierungen auf High Heels Hand in Hand mit ihm zur Bühne vor dem Eiffelturm stolzierte, sah sie aus wie auf einem Laufsteg. Alle Kameras richteten sich auf sie, kaum ­hatte Emmanuel Macron seine Rede beendet. „Es ist eine enorme Ehre“, ­kommentierte sie seine Wiederwahl.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



In ihre Rolle als First Lady hat die Französischlehrerin aus Amiens scheinbar leichter gefunden als ihre Vorgängerinnen. Cécilia Sarkozy erregte Aufsehen als Vermittlerin beim libyschen Staatschef Muammar al-Gaddafi und ließ sich wenig später vom Präsidenten scheiden. Carla Bruni-Sarkozy zog lieber erst gar nicht in den Elysée-Palast. Und an ­Valérie Trierweiler erinnert vor allem das Buch „Merci pour le moment“, in dem sie mit François Hollande abrechnet, der sie mit einer anderen betrogen hatte. In den letzten Amtsjahren verzichtete Hollande bei offiziellen Anlässen ganz auf eine Frau an seiner Seite.