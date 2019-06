44,3 Grad im Schatten : Hitzerekord in Frankreich

Seit Beginn der Wetteraufzeichnung war es noch nie so heiß in Frankreich. Der Bildungsminister bittet Eltern, ihre Kinder zu Hause an einem kühlen Ort zu behalten – viele Schulgebäude seien für die hohen Temperaturen nicht gerüstet.

In Carpentras in Südfrankreich wurden 44,3 Grad Celsius im Schatten um 13 Uhr mittags gemessen – damit ist der bisherige Rekord gebrochen. Bild: AFP

Das südfranzösische Städtchen Carpentras zwischen Mont Ventoux und Avignon galt bislang als Hauptstadt der Trüffel, fortan ist es als heißester Ort des Landes bekannt. Am Freitag wurde dort mit 44,3 Grad Celsius im Schatten um 13 Uhr 48 der Hitzerekord Frankreichs gebrochen.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.

Seit Temperaturen aufgezeichnet werden, war es noch nie so heiß gewesen. Die Hitzewelle hat in Frankreich schon jetzt zu zahlreichen Schulschließungen und zur Verlegung der Abschlussprüfungen der Mittelstufe (brevet) auf die nächste Woche geführt. Der Bildungsminister bat die Eltern, ihre Kinder nach Möglichkeit zu Hause an einem kühlen Ort zu behalten, viele Schulgebäude seien für die hohen Temperaturen nicht gerüstet. „Das Wohl der Kinder geht vor“, sagte Bildungsminister Jean-Michel Blanquer.

Transportministerin Elisabeth Borne empfahl, anstehende Reisen lieber zu verschieben. In der Nacht zu Freitag war ein Zug wegen hitzebedingten Störungen an der Oberleitung von Paris nach Clermont-Ferrand auf offener Strecke liegengeblieben. Die Passagiere mussten die Nacht ohne Klimaanlage, Wasser und Toiletten verbringen und kamen zehn Stunden nach der geplanten Ankunftszeit in Clermont-Ferrand an.