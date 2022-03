Pariser Polizisten halfen : Frau bringt Baby auf Place de la Concorde zur Welt

Verletzte in stabilem Zustand : Verdächtiger nach Messer-Attacke im New Yorker MoMA festgenommen

Nachdem am Samstag ein Mann auf zwei Mitarbeiter des Museum of Modern Art in New York eingestochen hatte, wurde nun ein Tatverdächtiger gefasst. Der Sechzigjährige wurde rund 130 Kilometer südlich der Stadt festgenommen.