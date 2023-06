Bauarbeiter in Frankreich sind auf einen deutschen Soldatenfriedhof aus der Zeit des Ersten Weltkriegs gestoßen. Wie die fran­zösische Zeitung „La Voix du Nord“ am Dienstag berichtete, stießen die Männer auf die Ruhestätte bei Erdarbeiten in ­Auchy-les-Mines, einer Gemeinde im ­Dé­partement Pas-de-Calais. Die Arbeiten seien gestoppt und die zustän­digen Behörden verständigt worden. Auch der Volksbund Deutsche Kriegs­gräber­fürsorge nehme an den Ausgrabungen teil.

Lorenz Hemicker Redakteur beim Chef vom Dienst. Folgen Ich folge





Der Volksbund bestätigte am Donnerstag gegenüber der F.A.Z. den Bericht. „Wir erhielten Ende Mai einen Anruf aus Frankreich“, sagte Arne Schrader, früherer Fallschirmjäger und Leiter der Abteilung Kriegsgräberdienst des Volksbundes. Die Botschaft des Anrufers sei gewesen: „Wir haben eine Baugrube mit Gebeinen deutscher Kriegstoter. Könnt ihr sie heraus­holen?“

Er habe dann unter früheren Mitarbeitern und freiwilligen Helfern des Vereins gefragt, wer sich über Fronleichnam an einer „Notausbettung“ beteiligen könne. Das Team sei binnen 72 Stunden aufgebrochen und habe vom 6. bis zum 9. Juni in Auchy-les-Mines an der Baugrube gearbeitet. „Das war eine echte Premiere“, sagte Schrader, der seit 2008 beim Volksbund arbeitet. Und das nicht nur, weil erstmals Volksbund-Freiwillige, die zuvor von Pionieren der Bundeswehr ausgebildet worden waren, zum Einsatz kamen. An Ort und Stelle habe sich das Team mit dem verantwort­lichen französischen Archäologen und zwei britischen Anthropologinnen zusammengeschlossen, die für die Commonwealth War Graves Commission (CWGC) arbeiten – ohne dass es einen offiziellen Auftrag gegeben habe. „So etwas hat es noch nie gegeben“, so Schrader.

Bei den Ausgrabungen stieß das britisch-deutsch-französische Team auf ein Doppelgrab mit zwei Toten sowie vier Einzelgräber. Weitere Gebeine vermute man noch „zwischen den Fundamenten“. Ferner habe das Team Uniformreste, Knöpfe und Geldbörsen gefunden. Erkennungsmarken, mit denen sich Soldaten zweifelsfrei identifizieren lassen, seien nicht aufgetaucht. Jedoch lasse sich zumindest bei einem Gefallenen aufgrund seiner Uniform annehmen, dass es sich um einen preußischen Artilleristen gehandelt habe.

Möglich, dass hier noch mehr Gefallene liegen

Schrader hält es für möglich, dass noch weit mehr Gefallene in der Erde verborgen liegen. Er verfügt über eine Skizze, die der Belegungsliste des von der Truppe angelegten Friedhofs beigelegt war und vom Volksbund archiviert worden ist. Aus ihr geht hervor, dass die zweimal drei Meter große und 1,80 Meter tiefe Grube auf dem Freiplatz im Dorfzentrum von Auchy-les-Mines nur einen kleinen Teil des Friedhofs ausmacht, der vor mehr als 100 Jahren um die im Krieg zerstörte Dorfkirche angelegt worden war. Welcher Teil des Geländes es genau sei, lasse sich anhand der Skizze nicht sagen. Straßen, Wege und Gebäude – alles habe sich seit damals verändert. Ein alter Mann aus dem Ort habe zwar eine Kiste mit Fotos vom Dachboden geholt, um zu helfen. Aber auch der Abgleich habe nicht wirklich weitergeholfen.

Auchy-les-Mines lag während des Ersten Weltkriegs lange an der Front. Zwar wurde die frühere Bergbaustadt – anders als viele andere – nicht komplett zerstört. Neben den Kämpfen rund um das Dorf wurde aber auch in den Minen darunter ge­kämpft. Warum die Franzosen nach dem Ende des Kriegs die deutschen Soldaten nicht exhumierten, sondern das Ge­lände über dem Friedhof einfach überbauten, ist noch offen. Bekannt ist, dass auf dem Gelände in den Zwanzigerjahren ein Pfarrhaus errichtet wurde. Die Toten waren danach nicht mehr zu erreichen. Warum sie seinerzeit nicht vorher exhumiert wurden, ist allerdings nicht über­liefert.

Mehr zum Thema 1/

Der deutsche Militärhistoriker ­Ro­bin Schäfer nimmt an, dass die Franzosen jener Zeit bewusst die Entscheidung trafen. „Deutsche Friedhöfe in der Region um Auchy und an der Somme wurden bereits in den letzten Kriegsmonaten zerstört.“ Es ha­be einen Aufruf des französischen Journalisten Henri Lavendan gegeben,, der in allen Zeitungen des Landes veröffentlicht worden sei, deutsche Denkmäler und Friedhöfe zu schänden. Das sei auch nach Kriegsende weiter geschehen.

Heute arbeiten die früheren Erbfeinde zusammen, um die Ge­fallenen zu identi­fizieren und sie ihrer letzten Ruhe zuzuführen. Die französischen Behörden binden den Volksbund umstandslos ein. Sie könnten die Verantwortung für die Umbettung immer an die humanitäre Organisation abgeben, das haben sie auch in Auchy-les-Mines vor. Sobald die Gefallenen geborgen sind, soll – nach Möglichkeit – ihre Identität ermittelt werden. Danach will der Volksbund sie auf dem Zubettungsfriedhof in Labry beerdigen.

Sicher ist das aber nur für die Gefallenen, die geborgen wurden. Denn ob der komplette deutsche Soldatenfriedhof freigelegt wird, ist offen. Die Kosten trügen auf jeden Fall die französischen Behörden, so der Volksbund. „Wir haben natürlich ein großes Interesse daran, alle Toten zu bergen und umzubetten“, sagt Schrader. Aber das Unterfangen sei für eine so kleine Kommune „ein erheblicher Aufwand“.