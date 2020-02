Judentum in Deutschland : Nicht mehr im Provisorium leben

Der israelische Oberrabbiner David Lau hat in Frankfurt deutschen Absolventen des Rabbinerseminars ihr Zertifikat überreicht. Ein historischer Moment für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland.

Es ist eine stille Zeremonie gewesen am Mittwochabend in einem Seitenraum der Frankfurter Westend-Synagoge. Dabei war es ein historischer Moment in der Geschichte des deutschen Judentums nach dem Holocaust. Denn zu der Feier reiste David Lau an, der aschkenasische Oberrabbiner des Staates Israel, der zusammen mit seinem sefardischen Kollegen Jitzchak Josef die religiöse Führung des israelischen Judentums bildet. Manche nennen Lau auch den Papst der Juden – was freilich ein gewagter Vergleich ist, denn das Judentum hat einige religiöse Autoritäten auf der ganzen Welt und besitzt zudem nicht die hierarchische Struktur der katholischen Kirche.

Lau überreichte in der Frankfurter Synagoge einem Dutzend orthodoxer Jung-Rabbiner ihr Zertifikat. Das Besondere an den bärtigen Männern mit schwarzen Hüten: dass sie in Deutschland ausgebildet worden sind, am Rabbinerseminar in Berlin. Die Schule hat eine lange Tradition. Gegründet 1869 vom damals berühmten neo-orthodoxen Rabbiner Esriel Hildesheimer, war sie die wichtigste Ausbildungsstätte für orthodoxe Rabbiner in Westeuropa. Bis 1938. Dann wurde das Rabbinerseminar von den Nationalsozialisten unter Zwang geschlossen.