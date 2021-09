Als Bill Biggart nicht wie angekündigt im Studio eintrifft, versucht Wendy immer wieder, ihn auf seinem Mobiltelefon zu erreichen, kommt aber nicht durch: „Ich schob es darauf, dass das Handynetz bestimmt überlastet sei.“ Nach einer Weile verlässt die mittlerweile ziemlich besorgte Ehefrau das Studio und läuft zurück zur Wohnung, in der Hoffnung, Bill dort anzutreffen.

In der High School treffen mittlerweile die ersten Eltern ein. Peter wird von seinem Bruder abgeholt. Dieser hatte an dem Morgen bereits an seinem Arbeitsplatz bei einer kanadischen Bank in einem Gebäude gegenüber dem World Trade Center gesessen, als der erste Flieger einschlug. Das Bankgebäude wurde evakuiert, Bill Jr. lief zur Wohnung der Eltern, um sich die Autoschlüssel zu holen und zur Schule zu fahren. Auf der Rückfahrt hört Peter von seinem Bruder, was tatsächlich passiert ist. Und dass ihr Vater am World Trade Center war, als der Nordturm kollabierte. Zu Hause angekommen, werden sie von Wendy und Kate empfangen, die eigentlich am Packen ist, da sie kurz vor einem einjährigen Aufenthalt in Spanien steht. Wer fehlt, ist Bill. Und das bleibt auch so, den Nachmittag, den Abend, die Nacht über.



Vom nächsten Morgen an ist Wendy Doremus wie Tausende andere Einwohner New Yorks in Krankenhäusern und Notfallzentren unterwegs, um nach ihrem Ehemann zu suchen. Sie schickt eine Kopie seines Presseausweises an Nachrichtenagenturen, da Fotografen in brenzligen Situationen oft zusammen unterwegs sind. Sie hängt missing person-Plakate auf. Sie fährt zu Feuerwachen, in der Hoffnung, dass einer der Feuerwehrleute Bill gesehen haben könnte. Sie gibt Fernsehsendern Interviews, um auf ihn aufmerksam zu machen. Alles ohne Erfolg. Freitags hört sie, dass mehrere tote Feuerwehrleute gefunden wurden, gemeinsam mit einem zivilen Opfer. Wendy denkt, dass das ihr Mann sein könnte, der seinen Beruf so sehr liebte. Wie so viele firefighters auch.