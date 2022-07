Nach der Flut : Eine Nacht auf dem Mühlrad

Josef Klees biegt mit dem Wagen in seine Straße in Ahrweiler ein. Hinter jeder Haustür, an der er vorbeifährt, verbirgt sich eine Geschichte zur Flut. Sein Haus steht immer noch leer, auch nebenan sind die Rollläden unten. Vor einem Grundstück mit Bungalow und vergitterten Fenstern versperrt ein Bauzaun die Zufahrt. Hier wohnt niemand mehr. Für das ältere Paar, das dort lebte, gab es in der Flutnacht kein Entrinnen. Klees weiß allein von sechs Nachbarn, die vor einem Jahr in der Nacht auf den 15. Juli tödlich verunglückten. Andere konnten sich retten. Einer verbrachte die Nacht ­sogar auf einem alten Mühlrad, das bis vor wenigen Wochen hier noch stand.

Tobias Schrörs Politikredakteur.



Klees’ Straße, „Am Mühlenteich“, verdankt ihren Namen einem Bach, der sich aus der Ahr speist und hier entlangläuft, bis er wieder in die Ahr zurückfließt. Klees steigt aus dem Wagen und wechselt ein paar Worte mit seiner Schwiegermutter, die in der Nachbarschaft wohnt. Bei ihr im Haus gibt es noch viel zu tun. „Wenn ich Weihnachten drin bin, bin ich zufrieden“, sagt sie. Vor dem Kellerfenster liegen Sandsäcke, im Mai gab es wieder Unwetterwarnungen.