Wann kann Familie Klees zurück in ihr Haus?

Seit der Flut im Ahrtal vor zwei Jahren begleiten wir Familie Klees. Sie lebt immer noch in einer Übergangswohnung. Wie geht es weiter?

Wenn es stark regnet, trifft Familie Klees Vorbereitungen. „Dann fangen wir an, Powerbanks zu laden“, sagt Josef Klees. Leere Handyakkus waren ein riesiges Problem, als die Flut kam. Seine Frau Annette und er haben nun immer auch Kerzen und Wasser bei sich in der Übergangswohnung, die einige Kilometer von ihrem Heimatort Ahrweiler entfernt ist. „Das ist so die Mindestausstattung“, sagt Josef Klees. Er achtet außerdem darauf, dass der Tank im Auto mindestens halb voll ist.

Zwei Jahre sind vergangen, seit die Flut das Ahrtal erfasste und den Keller und das Erdgeschoss seines Hauses unter Wasser setzte. Josef Klees wähnte es in Sicherheit, nur beim Haus seiner Schwiegermutter in der Nachbarschaft hatte er Sorge, dass der Keller volllaufen könnte. Es steht unmittelbar an einem kleinen Bach, der mit der Ahr verbunden ist.