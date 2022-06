Flugt-Museum in Oksbøl : Wo einst die deutschen Flüchtlinge lebten

Weg von den Zahlen, hin zu den Menschen und ihren Geschichten – diesen Ansatz verfolgt das neu eröffnete Flugt-Museum in Oksbøl. Es erzählt die Geschichte von Geflüchteten in Dänemark. Auch Deutsche waren darunter.

Claus Kjeld Jensen steht im Hof seines neuen Museums und erzählt, wie er das erste Mal von dem Lager für die deutschen Flüchtlinge gehört hat. Davon, wie einst die Weltgeschichte in die dänische Provinz geplatzt ist. Fünf Jahre sei er alt gewesen, als er bei seinem Opa hier in Oksbøl an der Westküste war und ihm diese seltsamen Stempel aufgefallen seien. Der Opa war ein Schneider, und Jensen saß auf seinem groben Arbeitstisch, auf dem er die Stoffe schnitt und auf dem sich all die deutschen Stempel befanden. Der Opa hatte den Tisch gekauft, als das Flüchtlingslager aufgelöst worden war. Heute, gut 50 Jahre später, stehe der Tisch in seiner Küche, erzählt Jensen. Und er selbst ist der Direktor des neuen Flugt-Museums in Oksbøl.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg.



Es ist der Tag vor der Eröffnung, überall huschen noch Handwerker und Techniker herum, um alles fertig zu bekommen. Kaum 24 Stunden später wird Jensen der dänischen Königin Margrethe II. die Schere geben, auf dass sie feierlich das rote Band zur Eröffnung durchschneide. Die Geschichte vom Arbeitstisch seines Opas wird er auch in seiner Rede erzählen.

Seit dem Wochenende gibt es in Dänemark ein sehr sehenswertes Museum, das eine Geschichte erzählt, die sowohl im Königreich als auch in Deutschland lange kaum mehr erzählt worden war. Bis zu 36.000 deutsche Flüchtlinge lebten in dem Lager nahe der Nordsee zwischen 1945 und 1949. Das Museum will aber nicht nur die Geschichte der deutschen Flüchtlinge erzählen, sondern eine universelle Geschichte der Flucht, von der Vergangenheit bis heute. Was die Flucht für Menschen bedeutet, was die Flüchtlinge verbindet. „Jetzt stehen wir hier nach monatelangem Krieg in Europa“, sagt die Königin bei der Eröffnung, „und plötzlich sehen wir, dass Flucht nichts ist, dass lange her ist oder nur Menschen passiert, die weit von uns entfernt sind.“

Am Tag vor der Eröffnung führt Jensen durch sein Museum. Es ist in dem alten Krankenhaus des Lagers eingerichtet, eine neue Eingangshalle, entworfen von einem dänischen Stararchitekten, verbindet die beiden Flügel nun. Auch die Bundesrepu­blik und Schleswig-Holstein haben bei der Finanzierung geholfen, bei der Eröffnung hält Vizekanzler Robert Habeck eine Rede. Gleich im ersten Raum stehen an der Wand in vielen Sprachen Auszüge der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951. Gegenüber leuchten auf einer Weltkarte Punkte und Zahlen auf – sie zeigen, woher in den vergangenen 100 Jahren alles Flüchtlinge nach Dänemark kamen. Die ersten kamen aus Russland, sie flohen vor dem Zaren. Der aktuellste Eintrag ist den Flüchtlingen aus der Ukraine gewidmet. „Der Krieg“, sagt Jensen, „macht unser Museum noch relevanter, als wir uns das vor einem halben Jahr gedacht hätten.“

Die deutschen Flüchtlinge kamen von Anfang 1945 an, als Dänemark noch von der Wehrmacht besetzt war. Sie flohen aus dem Osten vor der Roten Armee. Zwischen Februar und Anfang Mai kamen etwa 250.000, es waren vor allem Frauen, Kinder und Alte. Die deutschen Besatzer waren für sie zunächst verantwortlich. Die Dänen hielten sich zurück, die Besatzung hatte ­tiefe Wunden geschlagen, und die Dänische Ärztekammer lehnte es ab, deutsche Flüchtlinge zu versorgen.