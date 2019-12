Flug nach New York : Passagier tauscht mit 88-Jähriger seinen Platz in der Business-Klasse

Flugbegleiter betreuen hunderte Gäste, passiert es ihnen da noch, dass sie Lieblingspassagiere haben? Für Leah Amy, eine Stewardess aus Manchester, ist die Antwort leicht: Sie hat genau zwei Lieblingspassagiere und die heißen Jack und Violet. Beide waren im Dezember an Bord eines Virgin-Airlines-Fluges von London nach New York. Jack hatte mit seiner Familie Sitze in der „Upper Class“ gebucht, dem Virgin-Äquivalent zur Business-Klasse. Die 88 Jahre alte Violet, eine gelernte Krankenschwester, reiste hingegen in der Economy-Klasse.

Wie die Flugbegleiterin in einem öffentlichen Facebook-Post schreibt, habe Jack nach dem Einsteigen Violet im hinteren Teil des Flugzeugs aufgesucht und ihr angeboten, die Plätze zu tauschen. Violet habe schon immer davon geträumt, einmal vorn im Flugzeug zu sitzen, schreibt Amy.

Laut einem Bericht des „New Zealand Herald“ haben sich die beiden Passagiere vor dem Abflug am Flughafen kennengelernt und Jack habe dort beschlossen, dass Violet den Flug in der gehobenen Klasse weitaus mehr genießen würde, als er.

Auf den Bildern der Flugbegleiterin Leah Amy sieht man Violet die Freude über das unverhoffte Geschenk an. Violet war laut Amy auf dem Weg nach New York um ihre Tochter zu besuchen, was sie wegen einer Knieoperation für längere Zeit aufschieben musste. Da sie selbst kein Smartphone besaß, bat sie die Stewardess ein paar Bilder aufzunehmen, „da ihre Tochter ihr sonst nicht glauben würde“. Da Violet auch keine E-Mail hat, sind die Fotos nun per Post zu ihr unterwegs.