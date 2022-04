Flucht aus der Heimatstadt : Wie zwei Ukrainerinnen sich aus Mariupol gerettet haben

Wiedervereinigung in Polen: Aleksandra Khadzhynova schließt ihre Mutter Tatjana und ihre Schwester Karina, die aus der Ukraine geflohen sind, in die Arme. Bild: Niklas Görke

Am meisten, sagt Tatjana Khadzhynova, sei sie darüber er­schrocken gewesen, wie schnell sie sich an den Gedanken ge­wöhnt habe, dass sie sterben könnte. Die 51 Jahre alte Frau sitzt an einem Wohnzimmertisch in Frankfurt, doch ihr Kopf und ihr Herz sind noch immer im belagerten Mariupol, ihrer Heimatstadt, die sie am 16. März verließ – gemeinsam mit der zwölf Jahre alten Tochter Karina und Kater Bonifatius.

Eva Schläfer Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Ihre 77 Jahre alte Mutter blieb zu­rück, sie weigert sich zu gehen. „Oma geht es ums Prinzip“, sagt Aleksandra, die ältere Tochter von Tatjana, die seit 2018 in Frankfurt lebt und hier ­studiert. Kontakt zur Großmutter haben sie nicht. Schon seit Ende Februar gibt es für die Menschen, die sich in Mariupol auf­halten, keine Handyverbindung mehr.