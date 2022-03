Afrikanische Studenten : Mit Apps dem Krieg entkommen

Aktualisiert am

Die Ukraine ist ein beliebter Studienort für junge Menschen aus Afrika. Nun stecken Tausende in der Ukraine fest. Die Flucht gelingt vielen oft nur mit Kontakten und dank sozialer Medien.

Im Zug nach Budapest: Die Studentin Nonkqubela Mnqwazi hat in der Ukraine studiert und musste vor dem Krieg fliehen. Bild: privat

In zwei Wochen sollte Nonkqubela Mnqwazi ihr Examen schreiben. Auch deswegen wollte die südafrikanische Medizinstudentin nicht sofort den Koffer packen, als die erste Bombe in der schmucken Stadt Winnyzja südwestlich von Kiew fiel. Es war wie ein Erdbeben, erinnert sie sich. Nie zuvor habe sie so viel Angst gehabt.

Claudia Bröll Freie Afrika-Korrespondentin mit Sitz in Kapstadt.

Aber es gab immer noch einen Funken Hoffnung, dass es bei diesem einen Luftangriff bleiben würde. Außerdem hatte sie kein Geld für einen sofortigen Rückflug. Erst als der südafrikanische Botschafter zwei Nächte später anrief und zum sofortigen Aufbruch drängte, gab es auch für sie keine Minute mehr zu verlieren.