Flucht aus der DDR : Freie Fahrt gen Westen

Im Westen: Familie Baumans in den siebziger Jahren Bild: Privat

„Prüfung bestanden“. Als Marianne Burbott die zwei dürren Worte auf dem Telegramm liest, das am Mittag des 6. September 1969 in ihrem Briefkasten liegt, ist sie erleichtert. Gerade hatte sie an der Erweiterten Oberschule Bad Freienwalde zwei Doppelstunden Deutsch und Englisch unterrichtet, als wäre es der normalste Samstag der Welt, danach ihre Tochter Anja von der Krippe abgeholt. Doch nun, endlich: „Prüfung bestanden!“ Das vereinbarte Codewort. Nach 15 Monaten zähen Wartens, drückenden Schweigens, fehlgeschlagener Pläne und Drohungen der Stasi soll die perfekte Flucht beginnen. „Irgendwann willst du nur noch, dass es losgeht“, sagt sie, „egal wie die Sache ausgehen wird.“

Der Achtundzwanzigjährigen ist zu diesem Zeitpunkt längst klar, dass sie in der DDR unter Beobachtung steht. Sie hatte sich verdächtig gemacht, weil sie Abzeichen der westlichen Friedensbewegung trug, weil sie ins kommunistische Ausland gereist war und dort Westdeutschen begegnete, was ihr als Lehrerin eigentlich verboten war. Erst recht war sie verdächtig, als die Stasi Wind davon bekommen hatte, dass für ihre Schwangerschaft ein Hans Baumans aus Leverkusen verantwortlich war.