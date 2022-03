Geflohen aus Afghanistan : „Wir sind zwar weit weg, aber wenigstens sind wir frei“

Hasthi sitzt in den Wolken. Eigentlich sitzt sie bloß im ersten Stock, doch dieser Wintertag ist diesig, und durch das Fenster ist nicht viel mehr von der Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen zu sehen als wolkiger Nebel. Hasthi, die eigentlich anders heißt, sitzt hier oben in ihrem neuen Zimmer, das sie nur übergangsweise bewohnt. Es ist sehr warm, die Heizung ist voll aufgedreht, das muss vielleicht so sein in einem Raum, in dem nichts steht außer einem schmalen Metallbett, einem Schreibtisch und einem Spind. Das Zimmer nebenan ist leer; wenigstens Teppiche liegen auf dem grauen Fußboden, und Kissen zum Draufsitzen.

Vor vier Wochen saß Hasthi schon einmal in den Wolken, im Flugzeug von Kabul nach Pakistan. Von dort aus sind Hasthi, ihre Mutter und ihre drei jüngeren Geschwister ein paar Tage später nach Leipzig geflogen. An den Moment, als das Flugzeug tatsächlich in Kabul abhob, in Richtung Wolken und in Richtung Freiheit, erinnert sie sich gut. „Es war das erste Mal, dass ich glauben konnte: Wir haben es wirklich geschafft.“

Bildung ist der Feind ihrer Ideologie

In Kabul haben die meisten Menschen gerade Angst, sagt Hasthi, aber für jemanden wie sie ist es besonders gefährlich: Frau, studiert, arbeitete bei einer Organisation, die sich für Frauenrechte einsetzt. Als Kabul fiel und die Taliban die Macht übernahmen, machten Hasthi und ihre Kolleginnen das, was viele Frauen taten: Sie vernichteten alles, was auf ihre Arbeit hindeutete. Alle Spuren ihres jahrzehntelangen Einsatzes wurden getilgt, die Website wurde offline genommen. Einige Frauen verbrannten sämtliche Dokumente, die belegten, dass sie studiert hatten: Zeugnisse, Abschlussarbeiten, Zertifikate. Sie zerstörten ihre akademische Existenz, einen Teil ihrer Identität. Auch Männer verbrannten ihre Universitätspapiere, denn studiert zu haben kann unter den Taliban gefährlich sein: Bildung ist der Feind ihrer Ideologie.

Als Hasthi vor 25 Jahren in Afghanistan geboren wurde, waren die Taliban schon einmal an der Macht und verbreiteten Angst. Hasthi war noch jung, als die Eltern mit ihr nach Pakistan flohen. „Das Leben war für Flüchtlinge nicht leicht“, sagt sie. „Aber als Kind habe ich das gar nicht mitbekommen. Für meine Eltern war es hart.“ Hasthi beendete die Schule, doch in Pakistan zu studieren kam nicht infrage: Als Afghanin fehlten ihr Dokumente und Geld für eine Privatuniversität.

„Als Frau bist du in Afghanistan nicht sicher“

Sie ging, 18 Jahre alt, allein nach Kabul, um sich für die Universität zu bewerben. Sie schlief in einem Hostel, in dem lauter Studienanfängerinnen lebten, teilte sich ein Zimmer mit sieben anderen Frauen. Sie lernten die Nächte durch für ihre Aufnahmeprüfungen, all den Stoff der Oberstufe mussten sie beherrschen. Hasthi wurde angenommen, an der staatlichen Universität von Kabul. Und sie bekam ein Stipendium für die Amerikanische Universität in der afghanischen Hauptstadt. „Die Kurse der einen Uni waren morgens, die der anderen abends, zum Glück.“ Hasthi studierte also zwei Fächer: morgens Biotechnologie, abends Management. Irgendwann kam ihre Familie nach, die jüngeren Geschwister, Hasthi hat noch zwei Schwestern und einen Bruder, sollten auch studieren. Hasthi konnte aus dem Hostel ausziehen.