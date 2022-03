Gesetzesentwurf vorgelegt : Florida will queere Themen an Grundschulen verbieten

Florida will queere Themen an Grundschulen verbieten

An Grundschulen in Florida soll nicht länger über Genderidentität und sexuelle Orientierung diskutiert werden. Der Senat des Sunshine State verabschiedete am Dienstag eine umstrittene Gesetzesvorlage, die queere Themen für Kinder von Vorschule bis dritter Klasse verbietet. Sobald auch der republikanische Gouverneur Ron DeSantis den Entwurf zu „Parental Rights in Education“ wie erwartet unterzeichnet, werden Bücher über Kinder mit homosexuellen Eltern oder Textaufgaben in Mathematik, die nicht-traditionelle Familien zum Inhalt haben, aus dem Unterricht verbannt.

Während die republikanische Partei in Florida die Gesetzesvorlage als Verteidigung elterlicher Rechte lobten, warnten Demokraten und Vertreter der LGBTQ-Community vor der Benachteiligung Homosexueller und Transgender. „Die Gesetzgeber in Florida spielen ein gefährliches politisches Spiel mit der Gesundheit und Sicherheit von LGBTQ-Kindern. Dass es auch in Florida Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender gibt, kann nicht wegdiskutiert werden“, teilte Cathryn Oakley, Sprecherin der Organisation Human Rights Campaign, mit.

Gegner der als „Don’t Say Gay“ verspotteten Gesetzesvorlage warnten zudem vor einer möglichen Klagewelle. Eltern könnten juristisch gegen Schulverwaltungen zu Felde ziehen, sobald sie meinten, ihre Kinder würden im Unterricht falsch an sexuelle Orientierung und Genderidentität herangeführt. Neben dem Verbot von queeren Themen für Schüler im Alter von fünf bis neun Jahren untersagt der Entwurf auch Unterricht zu Geschlechtsidentität „in einer Art, die nicht altersgerecht oder der Entwicklung der Schüler angemessen ist“. Durch die vage Formulierung, mahnen Kritiker, könnte die Gesetzesvorlage auch auf höhere Klassen ausgeweitet werden.

In der vergangenen Woche hatten Tausende Schüler in Florida die Klassenräume verlassen, um gegen den „Don’t Say Gay“-Entwurf zu protestieren. Das Weiße Haus verurteilte den Gesetzesentwurf derweil als „Angriff auf LGBTQ-Kinder“, der die psychische Gesundheit vieler Schüler weiter belaste. In Hollywood blieb der erwartete Aufschrei dagegen aus. Eher wenige Prominente, unter ihnen Kerry Washington, Shawn Mendes und Kate McKinnon, warnten vor der Ausgrenzung von queeren Schülern in Florida. „Kinder verdienen, das zu sein, was sie sein möchten“, forderte Washington bei Twitter.