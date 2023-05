Er veredelt Film- und Fernsehproduktionen, und sei es nur in Nebenrollen wie in „Modern Family“: Nathan Lane, 67. Eine kleine Ode an den Broadway-Star und ein kurzes Gespräch.

Es gibt viele Gründe, warum die Erfindung des Kinos für die Menschheit ein Geschenk war. Einer der wichtigeren: dass auch Leute, die eher selten Gelegenheit haben, New Yorks Theaterdistrikt zu be­suchen, ausreichend oft dem meister­haften, dem unwiderstehlichen Nathan Lane bei der Arbeit zusehen können. Dem Film- und Fernsehpublikum ist er durch Rollen in „The Birdcage“ (im Deutschen mit dem schwer verzeihlichen Untertitel „Ein Paradies für schräge Vö­gel“ versehen) oder „Modern Family“ vertraut so­wie als Sprecher in Animationsfilmen wie „König der Löwen“ und „Stuart Little“ plus diverser Sequels. Am Broadway derweil hat er sich innerhalb von nun vier Jahrzehnten den Status als ein vielfach mit Preisen ausgezeichneter Unverzichtbarer erar­bei­tet, ob nun in „Guys and Dolls“ oder „The Odd Couple“.

Welche Urgewalt Lane, nicht gerade groß gewachsen und, Verzeihung, ein we­nig auf der pummeligen Seite, auf die Bühne bringt, lässt sich gut in der Ver­filmung von Mel Brooks’ hemmungslos burlesker Komödie „The Producers“ von 2005 besichtigen; in der Rolle des durchtriebenen Max Bialystock war Lane 2001 und 2004 schon durch Theater in Chicago, New York und London gewirbelt.