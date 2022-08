Fidel-Castro-Film : Castros Tochter verteidigt Hauptdarsteller James Franco gegen Kritik

Aktualisiert am

Der Amerikaner James Franco soll in einem Film Fidel Castro spielen. Der kolumbianisch-amerikanische Schauspieler John Leguizamo spricht von kultureller Aneignung. Castros Tochter widerspricht.

Die Tochter des verstorbenen kubanischen Staatspräsidenten Fidel Castro, Alina Fernández, hat nichts dagegen, James Franco als ihren Vater auf der Leinwand zu sehen. Nach Vorwürfen des kolumbianisch-amerikanischen Schauspielers John Leguizamo, Franco sei für die geplante Filmbiographie „Alina of Cuba“ eine Fehlbesetzung, da er kein Latino sei, verteidigte Fernández den Darsteller („127 Hours“). „James Franco weist eine auffallende Ähnlichkeit zu Fidel Castro auf, ist talentiert und hat Charisma“, sagte die Kubanerin mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten dem Branchendienst Deadline.com am Dienstag.

Vorwurf kultureller Aneignung

In sozialen Medien hatte Leguizamo Hollywood in den vergangenen Tagen wiederholt die Benachteiligung hispanisch-stämmiger Schauspieler vorgeworfen. Regelmäßig besetze die amerikanische Filmbranche Weiße wie Charlton Heston, Al Pacino und Ben Affleck als „Latin“. „Hollywood schließt uns aus“, wetterte der Schauspieler („Carlito’s Way – Weg zur Macht“) und warf der Filmenklave kulturelle Aneignung vor.

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass die Produzenten des Films „Alina of Cuba“ den Kalifornier Franco als Castro verpflichtet hatten. Die meisten Rollen der Verfilmung der Lebensgeschichte von Castros Tochter Alina, die 1956 auf Kuba zur Welt kam und Anfang der Neunziger Jahre nach Spanien flüchtete, wurden mit hispanisch-stämmigen Darstellern wie Ana Villafañe, Mía Maestro und Maria Cecilia Botero besetzt. Miguel Bardem, ein gebürtiger Spanier, führt Regie.