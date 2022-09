Lehren aus dem Partysommer : Was macht eine gute Party aus?

Der zu Ende gehende Sommer 2022 war, trotz allem, auch ein Partysommer: Viele Feiern, die in den zwei Jahren davor wegen Corona ausgefallen waren, wurden nachgeholt, zurückgehaltene Energien brachen sich Bahn, soziale Bedürfnisse wurden wieder ausgelebt, gerade nachts. Es gab al­so reichlich Anschauungsmaterial, um zu beurteilen, was eine gute Party ausmacht. Das Wichtigste davon hat die F.A.Z. hier für Sie zusammengetragen.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München.



Natürlich kommt es bei einer Party auf den Gastgeber an – eine Rolle, für die man geboren sein muss. Gute Gastgeber sind vor allem selbstbewusst. Sie können damit umgehen, dass die Gäste extra ihretwegen gekommen sind, Hotelzimmer genommen, Beziehungskrisen riskiert, Konkurrenz­ver­anstaltungen abgesagt haben. Keinesfalls leiten sie daraus den Anspruch ab, es je­dem recht zu machen. Wenn es auf einer Party als Getränk nur Champagner gibt oder zum Essen nur Brot mit Ölsardinen aus der Dose, dann muss das so selbst­verständlich geschehen, dass die Gäste glauben, der Gastgeber könne sich das of­fenbar leisten oder er habe Zugang zu wundersamen Welten, in denen das eben so gemacht wird.