Verschollenes Paket : „Eine Zeitkapsel aus den Achtzigern“

Herr Wagner, Sie haben vor Kurzem ein Paket bekommen, das 39 Jahre verspätet bei Ihnen eingetroffen ist. Wie ist das Paket zu Ihnen gelangt?

Ich erhielt vor gut einer Woche einen Anruf von der Poststelle des Arnsberger Rathauses. Man sagte mir, dass ein Paket von der Firma Heinze aus Celle eingetroffen ist und es zu groß für unser Fraktions-Postfach sei. Eigentlich bestelle ich nie Dinge über das Rathaus und erhalte dementsprechend auch keine Pakete. Ich dachte erst, das sei ein Werbegag. Als ich es dann am Tag der Ausschuss- und Stadtratssitzungen abgeholt habe, ist mir gleich aufgefallen, dass die Postleitzahl darauf nur vierstellig war – vierstellige Postleitzahlen gibt es doch seit 1993 nicht mehr, dachte ich mir. Und beim Absender stand ein Datum, der 15.03.1982. Ich ging davon aus, dass das ein Werbegeschenk der Heinze GmbH ist, und trug das Paket durch alle Ausschusssitzungen mit mir rum, einen ganzen Tag lang. Niemand, den ich fragte, wusste, was das sein könnte.

Dann haben Sie es geöffnet?

Als ich zu Hause ankam, war ich neugierig und ein bisschen aufgeregt. Es hätte ja wirklich alles sein können. Es war ein großes, grau-weißes Paket mit grünem Aufdruck. Nicht mal einen Schaden oder Dellen hatte es. Als ich das Paket aufschlitzte, kam mir plötzlich ein strenger Geruch entgegen. Ganz oben lag ein Brief, ich traute meinen Augen kaum – der war auf 1982 datiert. Das Versanddatum war tatsächlich März 1982. Die Sendung muss jahrzehntelang irgendwo rumgelegen haben. Das erklärt auch den muffigen Geruch.

Was war sonst noch in dem Paket?

Es war eine große Büchersendung. Der Titel: „Informationssystem Kommunales Bauen – Bände 1–4“. Vier dicke Broschüren zur kommunalen Stadtentwicklung, zu den Themen Neubau und Sanierung und zur Baugesetzgebung in der Bundesrepublik. Die Firma Heinze aus Celle hat die gedruckt und verfasst. Heinze gibt es auch heute noch. Wenn man sich die heutigen Debatten zur Schaffung von Wohnraum anschaut, ist das fast aktuell. Mir fiel gleich dieses matte, dunkle Grün auf. Diese typische Farbe, die auch die alten Telekom-Telefonapparate hatten. Das war der endgültige Beweis: Das Paket ist eine Zeitkapsel aus den Achtzigerjahren. Es war erstaunlich, wie gut erhalten alles war: die Bücher, der Brief, der Karton.

Worum geht es darin genau?

Es sind technische Texte zum Bauen und zu politischen „Bauaufgaben“ in der Kommune. „Das Informationssystem ist ein wertvolles Hilfsmittel, das dem verantwortlichen Politiker in der Gemeinde Anregungen und Entscheidungshilfen bei der Wahl in Sachen Bauen bietet“, heißt es darin. Am Ende des Briefs steht noch: „Wir wünschen Ihrer Gemeinde eine gute Entwicklung.“ Ist das nicht schön? Arnsberg hat sich gut entwickelt in den letzten Jahrzehnten.

Sie wurden 1993 geboren und sind jetzt seit Herbst 2020 Vorsitzender der FDP-Fraktion in Arnsberg. Können Sie sich erklären, warum das Paket erst so spät bei Ihrer Fraktion eingetroffen ist?

Als das Paket abgeschickt wurde, war ich noch nicht mal auf der Welt. Wir haben da zwei Theorien. Die erste, plausiblere: dass die Deutsche Post beziehungsweise DHL das Paket vergessen und es jetzt in einem der Postlager wiederentdeckt hat. Solche Fälle gibt es ja häufiger. Die andere: dass das Paket irgendwo in den weiten Büros, Gängen und Kellern unseres Rathauses verschollen war. Allerdings hat niemand etwas dazu gesagt, und ich habe mit vielen Menschen in der Stadt und im Rathaus darüber gesprochen. Darum vermuten wir, dass wohl die erste Theorie richtig sein muss.

Wer war damals der Fraktionsvorsitzende, an den das Paket adressiert ist?

Adressiert muss es an Herrn Christoph Philipps gewesen sein. Er war damals Fraktionsvorsitzender, ein echtes Urgestein. Er muss die Sachen bei dem Ingenieurbüro bestellt haben. Ich habe noch nicht mit ihm darüber gesprochen. Wir haben es auch in der FDP-Fraktion und in der Stadtgruppe unserer Partei diskutiert.

Und die Firma Heinze?

Ich habe mich natürlich, wie es sich für einen Fraktionsvorsitzenden gehört, postalisch bedankt. Der Brief kam pünktlich an – zum Glück. Auch dort wusste niemand mehr was von dem Paket. Die Antwort wurde aber freudig aufgenommen. Der Leiter der Versandabteilung war 1982 auch noch nicht geboren. Er hat sich bedankt und viel Erfolg für die anstehenden Wahlen gewünscht. Die Broschüren druckt die Firma heute immer noch.

Und was nun?

Ich werde das Paket jetzt erst einmal hier bei mir behalten, bis zu einem ganz besonderen Datum. Wenn niemand kommt und das Paket abholt, bleibt es bei mir. Die Broschüren sind ja fast antik. Die kann man heute nicht mehr gebrauchen.

Was meinen Sie mit dem besonderen Tag?

Wir haben Ende des Jahres mit Fraktion und Partei unser traditionelles Gänsebratenessen. Da kommen auch die ehemaligen Fraktions- und Parteivorsitzenden und die Geschäftsführer der Partei. Dort werde ich Herrn Philipps das Paket in einem festlichen Akt feierlich übergeben.