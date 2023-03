Am Morgen des 9. März setzte sich in Lichtensteig im Schweizer Kanton St. Gallen ein roter Minibus in Bewegung. An Bord: eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter des Schokoladenunternehmens Kägi Söhne AG und 700 Kilogramm Schoko­lade. Sie wussten, dass sie schnell sein mussten. Sie wollten ihre Ware so bald wie möglich an der Säbener Straße in München übergeben: an dem Ort, an dem der FC Bayern seinen Hauptsitz hat, also an dem Ort, an dem sich das Thema des Tages stets ändern kann.

Warum sich der Minibus mit 700 Kilogramm Schokolade in Bewegung setzte? Da muss man am Mittwochabend in der Arena in München anfangen. Champions League, Achtelfinale, FC Bayern gegen Paris Saint-Germain, 38. Minute: Yann Sommer, der Schweizer Torhüter, den der Klub wegen der Verletzung seines Kapitäns Manuel Neuer verpflichtet hatte, dribbelte mit dem Ball durch den eigenen Strafraum.

„Lastwagen mit Schokolade vor die Haustür“

Und da Sommer nun mal nicht Neuer ist, verlor er ihn dort. Er musste mit ansehen, wie Vitinha, Mittelfeldspieler aus Paris, den Ball schoss, wie der Ball in Richtung Tor rollte – und wie dann Matthijs de Ligt, Abwehrmann aus München, über den Rasen rutschte und den Ball noch erwischte. Es blieb beim 0:0. Am Ende siegte München 2:0. Und stand in der nächsten Runde.

Später an dem Abend, als Yann Sommer in einem Interview auf den Rettungsrutscher von de Ligt angesprochen wurde, sagte er: „Ich werde ihm einen Lastwagen mit Schweizer Schokolade vor die Haustüre stellen.“ Den Satz veröffentlichte das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) auf seiner Website, wo ihn Miu Nguyen sah, PR-Managerin der Kägi Söhne AG. Am nächsten Morgen stieg sie mit einem Kollegen in den Minibus. Allein: Sie durften die Schokolade nicht übergeben. Also wohin damit?

Die Lösung bot Steffen Horak. „Die Schokoladenfirma hat uns angerufen, sie seien mit einem Lkw voll mit Schokolade in München, und haben gefragt, ob wir den haben möchten“, sagt der Mitarbeiter der Münchner Tafel. „Da haben wir gesagt: Ja, da freuen wir uns riesig.“

In diesen Tagen wird die Ware an die 23.000 Menschen verteilt, die in München Woche für Woche auf die Tafel angewiesen sind. Und so kann man am Ende dieser Geschichte aus der spaßigen Welt des Fußballs mal ohne Spaß fragen: Warum braucht es eine PR-Aktion, damit in einer der reichsten Städte 23.000 Menschen die Chance auf ein Stückchen Schokolade haben?