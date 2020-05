Zum Tode von Roy Horn : Einer der größten Magier

© dpa

Geboren wurde Uwe Ludwig Horn, genannt Roy, am 3. Oktober 1944 im niedersächsischen Nordenham. Seine Liebe zu Tieren entdeckte er früh. Besonders angetan hatte es ihm ein Gepard namens Chico im Bremer Zoo. Die Schule brach er mit 13 ab und heuerte auf dem Kreuzfahrtschiff „Bremen“ als Page an. Dort lernte er Ende der 1950er seinen späteren Partner Siegfried Fischbacher kennen, der für die Passagiere an Bord Zaubertricks aufführte. Horn sei völlig unbeeindruckt von Fischbachers Show gewesen, so erzählen die beiden die Geschichte später immer wieder. Schön und gut, einen Hasen von der Bühne zu zaubern: „Warum nicht einen Geparden verschwinden lassen?“ soll Horn gefragt und Fischbacher zu seiner Kabine geführt haben: Dort saß Chico, an Bord geschmuggelt mit der Hilfe von Horns Onkel, Mitbegründer des Bremer Zoos.