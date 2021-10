Prozess vor 250 Jahren : Gretchen vor Gericht

Es sind zwei gegensätzliche Orte, an denen Frankfurt-Besucher seit kurzem Susanna Margaretha Brandt begegnen können. Der eine ist das Deutsche Romantik-Museum, das vor drei Wochen am Großen Hirschgraben eröffnet hat. Dort, neben dem Goethehaus, ist das Gretchen aus dem „Faust“ nicht nur in der Schrift, sondern auch in der bildenden Kunst präsent. Auf einem Ölgemälde von 1863 etwa. In kunstvoll abgestuften Schattierungen von Grau stellt Theodor Pixis die Gartenszene aus dem Faust dar. Einerseits nah am Text („Margarete an Faustens Arm, Marthe mit Mephistopheles auf und ab spazierend“), anderseits historisierend inszeniert bis an die Grenze zum Kitsch. In prächtig fließender Renaissance-Tracht schmiegt Gretchen sich an ihren Verehrer. In der zarten Hand hält sie die Sternblume, deren Blätter sie mit gespitzten Finger zupft: „Liebt mich — nicht — liebt mich.“

Matthias Trautsch Koordination Reportage Rhein-Main. Folgen Ich folge



An den anderen Ort, der seit ein paar Wochen mit Susanna Margaretha Brandt, dem historischen Vorbild der Margarete aus dem Faust, verbunden ist, dürften Frankfurt-Touristen weit seltener kommen. Er liegt eine halbe Stunde Fußweg von der Innenstadt entfernt im nicht gerade noblen Gutleutviertel. Zwischen Industrieanlagen hinter einer Altenwohnanlage befindet sich der Sommerhoffpark. Dort hat der Ortsbeirat mit Unterstützung des städtischen Kultur­dezernats einen Gedenkstein aufstellen lassen, der sich kaum von einem Grabstein unterscheidet. „Susanna Margaretha Brandt. 1772 als ,Kindsmörderin‘ verurteilt und auf der Hauptwache hin­gerichtet“, ist in den Quarz graviert. „Hier im ehemaligen Friedhof des Gutleuthofes bestattet. Als Gretchen in ­Goethes Faust unsterblich.“