In Deutschland : Fast die Hälfte der jungen Erwachsenen trinkt keinen Alkohol

Junge Erwachsene in Deutschland trinken nach eigenen Angaben wesentlich weniger Alkohol als ältere Erwachsene. Fast die Hälfte der Achtzehn- bis Vierundzwanzigjährigen (49 Prozent) gibt an, überhaupt keinen Alkohol zu trinken. Das ist mehr als der deutsche Durchschnitt (45 Prozent), wie eine Umfrage des britischen Markt- und Meinungsforschungsinstituts YouGov zeigt. Demnach zeigt ein Altersvergleich, dass Befragte im Alter von 45 bis 54 Jahren in Deutschland am seltensten auf Alkohol verzichten (41 Prozent). Bei den Erwachsenen im Alter von 25 bis 34 Jahren sind es 47, bei den Fünfunddreißig- bis Vierundvierzigjährigen 44, und bei den Über-Fünfundfünfzigjährigen 46 Prozent.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Auch wenn man die deutsche Generation Z (Gen Z), die sogenannten Post-Millennials, mit jungen Erwachsenen in anderen Ländern Europa vergleicht, trinken die Achtzehn- bis Vierundzwanzigjährigen hierzulande am wenigsten. Während unter den neun untersuchten Ländern Schweizer und Portugiesen am seltensten keinen Alkohol trinken (jeweils 30 Prozent), sind es im Vereinigten Königreich 43 Prozent, die dem Alkohol entsagen. In Belgien sind es 32, in Polen 33, in Österreich und Bulgarien jeweils 37 und in Frankreich 39 Prozent. Deutschland ist demnach das einzige Land, in dem mehr junge Menschen angeben, Alkohol-abstinent zu sein als Alkohol zu trinken (48 Prozent). Die Daten basieren auf Umfragen in 26 Ländern. Befragt wurden mehr als 250.000 Personen.

Ein erfreulicher Trend

Der sogenannte Alkoholsurvey der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) für 2021 hatte ergeben, dass vor allem bei Jugendlichen ein erfreulicher Trend anhält: Schon 2019 hatten nur 8,7 Prozent der Zwölf- bis Siebzehnjährigen angegeben, regelmäßig, also mindestens einmal wöchentlich, Alkohol zu konsumieren. Dieser „historisch niedrige“ Wert bestätigte sich auch 2021. Im Jahr 2004 hatten noch 21,2 Prozent der Jugendlichen gesagt, regelmäßig Alkohol zu trinken.

Laut BZgA hatte 2021 knapp ein Drittel (32 Prozent) der jungen Erwachsenen (18 bis 25 Jahre) angegeben, in den vergangenen zwölf Monaten regelmäßig Alkohol konsumiert zu haben, 16,7 Prozent konsumierten demnach „Durchschnittsmengen oberhalb der Schwelle für gesundheitlich riskanten Alkoholkonsum“. Jeder dritte junge Erwachsene (32,7 Prozent) war nach BZgA-Angaben in den vergangenen 30 Tagen mindestens einmal betrunken. Unberücksichtigt bei der Studie der Bundeszentrale blieb die genaue Zahl derjenigen, die keinen Alkohol konsumieren.

Mehr zum Thema 1/

Allerdings schlüsselte sie auf, dass der regelmäßige Alkoholkonsum (40 im Vergleich zu 23,3 Prozent) und das Rauschtrinken (37,8 zu 27,1 Prozent) unter jungen Männern in Deutschland 2021 weiter verbreitet war als unter jungen Frauen. Besonders niedrig war der regelmäßige Konsum bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund „Türkei/Asien“: Nur 2,5 Prozent der Zwölf- bis Siebzehnjährigen tranken regelmäßig Alkohol und 16,6 Prozent der Achtzehn- bis Fünfundzwanzigjährigen. Nach neuen Daten des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung hat inzwischen jedes zweite Kind in Deutschland einen Migrationshintergrund.