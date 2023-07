Fans bei der Tour de France : Wenn Begeisterung in Chaos umschlägt

Dem Mann war es unter seiner Perücke wohl zu warm ge­worden, mutmaßte John ­Degenkolb. Jedenfalls rannte der Radsportfan an einem der Alpenpässe eine Weile so dicht neben dem deutschen Rennfahrer her, dass Degenkolb dessen Bierfahne riechen konnte. Das Haarteil schwenkte der Mann so wild hin und her, dass es sich in Degenkolbs Lenker verfing.

Der Radprofi konnte einen Sturz gerade noch verhindern. Zumal er auf jener ­harten Bergetappe zuvor schon bei einem von einem unachtsamen Zuschauer aus­gelösten Massensturz zu Boden gegangen war. Ein Mann wollte mit dem Rücken zu den Fahrern ein Selfie mit dem heran­rauschenden Peloton machen – ein Fahrer touchierte dabei in vollem Tempo dessen Arm, kam zu Fall und riss in einer Kettenreaktion 20 weitere Profis mit vom Rad.

Die Tour de France ist das mit Abstand größte und wichtigste Rennen des Jahres. Ein von Motorrädern umknatterter, von bis zu drei Hubschraubern aus der Luft gefilmter und von einer imposanten Fahrzeugkarawane verfolgter Wanderzirkus durch das sommerliche Frankreich. Hautnah den Tross zu erleben, das Leiden der Ausnahmeathleten zu bewundern und ­darauf nicht selten stundenlang am Straßenrand zu warten mit einem guten Schluck – das begeistert die Fans schon in der 110. Auflage. Wo das Fahrerfeld in den drei Wochen auftaucht, herrscht Ausnahmezustand. An den Start- und Zielorten der Etappen, aber auch dazwischen fährt das Peloton fast durchgängig durch ein Spalier aus Zuschauern.

Die Gefahr lauert auch im Begleitpulk

Atmosphärisch besonders dicht geht es an steilen Anstiegen zu, wenn die Fans den Profis meist nur eine schmale Fahrrinne frei lassen. Oft sieht es aus, als ob sie geradewegs in die Menschenmenge führen, ehe diese im letzten Moment zurückweicht. „Oder auch nicht“, wie Rolf Aldag der F.A.Z. sagt. Problematisch gehe es in diesem Jahr, in dem die Zuschauermassen bei durchgängig gutem Wetter besonders strömen, oft nicht nur vorne für die Rennfahrer zu, sondern auch hinten im Begleitpulk. Der einstige Profi Aldag steuert als Sportlicher Leiter das Teamfahrzeug der deutschen Mannschaft Bora-hansgrohe.

„Zumindest mit den Außenspiegeln kollidieren wir häufig mit Zuschauern. Wir haben keine Chance, das zu verhindern. Im Pulk kann man auch nicht so einfach anhalten, weil oft abgehängte Rennfahrer zwischen den Autos sind, die nicht sonderlich erfreut wären, wenn sie im Rennen hinter dem Bora-Auto feststeckten“, erzählt Aldag, selbst mehrma­liger Tour-Teilnehmer. „Wir müssen weiterfahren und hoffen, dass alle zur Seite gehen.“ Manchmal sei das ein Blindflug.

Eine Horrorvision für die Tour: wenn das Rennen in der Gesamtwertung entschieden würde durch chaotische und ­gefährliche Szenen, die von Zuschauern verursacht würden. In diesem Jahr kam es mehrmals vor, dass Fahrer gebremst ­wurden oder ausweichen mussten, weil Motorräder mit Kameramännern oder Fotografen vor ihnen nicht durchkamen beziehungsweise nicht mehr ausweichen konnten in der enthusiastischen Fanschar. Die Tour-Organisatoren beließen es bei Appellen an die Fairness der Zuschauer.

Lehrfilme sollen aufklären

Starke Fotos und Fernsehbilder der Symbiose von Rennfahrern, Zuschauern und Landschaft sind Geschäftsmodell und Essenz des Radsports zugleich. Besonders bei der Tour. In den Vorjahren wurden im französischen Fernsehen bei den Übertragungen mitunter kleine Lehrfilme gezeigt, wie man sich verhält, wenn das Peloton (teilweise knapp 60 Kilometer pro Stunde schnell) vorbeikommt.

Weite Teile der 3500 Kilometer langen Strecke mit Absperrgittern zu versehen, ist logistisch und finanziell unmöglich. Zumal die Erfahrung zeigt, dass wenige Fans hinter einer Bande stehen wollen. Es knubbelt sich gerade dort, wo keine sind und man dem ­Peloton besonders nahe kommen kann. An diesem Samstag kommt das rollende Straßenfest in den Vogesen an, wenige ­Kilometer westlich der deutschen Grenze. Dort werden auch Tausende deutsche Radsportfans am Straßenrand erwartet.

Mehr zum Thema 1/

Degenkolb fährt seine neunte Tour de France, er empfindet das Verhalten mancher Zuschauer als „den normalen Wahnsinn“, wie er sagt. „Das größte Problem ist, wenn zu viel Alkohol im Spiel ist. Dann können einige noch schlechter einschätzen, was sie gerade tun und wie schnell wir Rennfahrer ankommen.“ Dass manche Zuschauer Rennfahrer an den Anstiegen sogar anfassen, sie mit Wasser übergießen oder mit Bier besprenkeln, bezeichnet ­Degenkolb als „manchmal nicht so cool“.

Rolf Aldag, der sich fast zeitlebens in Radsport-Rennfeldern bewegt hat, sagt: „Etwas mehr Respekt vor den Fahrern ­wäre gut. Wegen einem blöden Handyfoto jemanden vom Rad zu reißen und buchstäblich einen Haufen Verletzter zu riskieren ist sehr dämlich.“ Aber das sei wohl leider auch Teil der Tour.