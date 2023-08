Auf der Rückreise nach dem Urlaub gerät das Auto einer Familie auf der A19 in Brand. Der am Steuer sitzende Vater bewahrt die Ruhe. Er rettet die Familie, das Gepäck – und opfert dann mehrere Flaschen Bier.

Ein Kasten Bier im Kofferraum kann nicht nur als Durstlöscher nützlich sein. Ein Familienvater aus Nauen (Havelland) hat auf der A19 Rostock-Berlin die Flammen seines in Brand geratenen Autos kurzerhand damit bezwungen. Acht Flaschen aus einer Kiste habe er am Samstag dazu benötigt, dann war der Brand im Motorraum gelöscht, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Rostock.

Der Brandenburger habe auch vorher Nerven bewiesen: Er parkte den qualmenden Wagen zwischen Linstow und Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) auf der Standspur, ließ seine Frau und die beiden Kinder aussteigen und lud sogar noch das Gepäck aus.

„Die eintreffenden Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Linstow klemmten nur noch die Batterie zur Sicherheit ab und verhinderten das Auslaufen von umweltschädlichen Flüssigkeiten“, hieß es von der Polizei.

Die Familie des 36-Jährigen war auf der Rückfahrt aus dem Urlaub, sagte der Polizeisprecher. Ursache für den Brand war wohl ein technischer Defekt im Motorraum.

Sein Auto konnte der Mann aber nicht mehr retten: Es sei mit mehreren tausend Euro ein „wirtschaftlicher Totalschaden“ entstanden, hieß es. Das rechtzeitige Löschen mit dem Bier hatte aber auch sein Gutes: Schäden an der Fahrbahndecke der Autobahn, die sonst bei solchen Bränden entstehen, gab es nicht. Die Familie wurde mit einem anderen Wagen abgeholt, hieß es weiter.