2022 gab es neben einer rekordverdächtigen Zahl an Führerscheinprüfungen auch eine rekordverdächtige Durchfallquote. Woran liegt das? Zwei Frankfurter Fahrlehrer geben Einblick in ihre Sicht auf den Fahrschüler von heute.

„Weniger ehrgeizig, weniger belastbar, weniger kommunikativ“: So beschreibt Fahrlehrer Ingo Kirsch den durchschnittlichen Fahrschüler von heute. Und liefert damit vielleicht einen Grund, warum der TÜV am Freitag für das vergangene Jahr eine abermals angewachsene Durchfallquote von 37 Prozent bei den praktischen Führerscheinprüfungen für die Klasse B vermeldet hat, bei der theoretischen waren es sogar 42 Prozent. Kirschs Fahrschule ist in Frankfurt an gleich drei Standorten vertreten. Die große Zahl der Führerscheinprüfungen, die der TÜV für 2022 auf rund 3,6 Millionen theoretische und praktische Prüfungen bezifferte, hat er in seinem Unternehmen nur begrenzt wahrgenommen – es lief schon immer gut. Alteingesessene Fahrschulen wie seine profitieren von Mund-zu-Mund-Propaganda.

Trotzdem hat auch sein Geschäft einen Anstieg der Prüfungen um etwa 20 Prozent erfahren, etwa 120 Prüfungstage verzeichnete seine Fahrschule vergangenes Jahr. Besonders stark sei der Zuwachs in der Motorradausbildung gewesen, die im Gegensatz zum Autofahren eher als Luxus gelte. Kirsch erklärt sich dies vor allem mit den Bedingungen während der Corona-Pandemie. Manch einer, der zu Hause im Homeoffice saß, habe sich vermutlich überlegt: „Na ja, was mache ich denn mit meinem Geld? In den Urlaub kann ich nicht fahren, Zeit habe ich auch. Dann kann ich mir vielleicht mal einen Traum verwirklichen.“