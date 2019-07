Verschwörungstheorien : „Lasst uns Area 51 stürmen, sie können uns nicht alle aufhalten“

Um das militärische Sperrgebiet „Area 51“ in Nevada ranken sich seit Jahrzehnten etliche Mythen. Die meisten handeln von einer dort angeblich stattfindenden Erforschung außerirdischer Lebensformen, von abgestürzten Ufos und einem geheimen Filmstudio, in dem die Mondlandung mit dem Apollo-Raumschiff nachgestellt worden sei.

Bislang – und das haben geheime Militäraktionen nun einmal so an sich – sind kaum Informationen nach außen gedrungen, was auf dem Gelände unweit von Las Vegas tatsächlich vor sich geht. Erst seit 2013 hat der amerkanische Geheimdienst offiziell bestätigt, dass sich hier solch ein von dem amerikanischen Verteidigungsministerium genutztes Gebiet befindet. Der Tourismus um das sagenumwobene „Area 51“ ist seitdem noch mehr angekurbelt. So gibt es beispielsweise das „Area 51 Alien Travel Center“ – ein Restaurant für Liebhaber irdischer Küche mit dem außerirdischen Touch.

Eingefleischte Verschwörungstheoretiker wollen nicht länger die Ungewissheit darüber hinnehmen, was das amerikanische Verteidigungsministerium hier Geheimnisvolles unternimmt. Jetzt wurde in einer bizarren Facebook-Veranstaltung dazu aufgerufen, den Aufklärung fordernden Worten eigene Taten folgen zu lassen: „Wir treffen uns alle bei dem 'Area 51 Alien Travel Center' und koordinieren unser Eindringen.“ Und weiter: „Wenn wir schnell genug rennen, sind wir schneller als deren Gewehrkugeln. Lasst uns ein paar Aliens sehen.“ Bereits über 600.000 Zusagen kann die Veranstaltung auf Facebook verzeichnen. Dabei ist sie erst für den 20. September anberaumt.

Viel los im Diskussionsforum

Entsprechend dürfte die Veranstaltung als Satire verstanden werden, jedenfalls im Kern, denn gegründet wurde sie laut „Time.com“ von einem Nutzer, der eher für komische als für kosmische Tweets bekannt ist. Doch wie ernst es die vielen Facebook-Nutzer meinen, die ihr Kommen angekündigt haben, bleibt offen. In der Diskussion zur Veranstaltung zumindest spiegelt sich eine hohe Motivation vieler Verschwörungs-Abenteurer wieder.

Neben Satellitenbildern und Lageplänen des unterirdischen Tunnelsystems findet sich auch der Vorschlag, in Tarnkleidung zu erscheinen. Ein geschäftstüchtiges Mitglied der Community bietet einen Shuttle-Dienst mit seinem Volvo für 1,50 Dollar pro Fahrt an. Andere nutzen die Gelegenheit, um ebenso dramatische, dabei schier unglaubliche Erfahrungsberichte zum Besten zu geben. „Mein Onkel wurde für ein paar Stunden von Aliens entführt als ich jünger war“, erzählt zum Beispiel eine Nutzerin.

Besonders auf ihre Kosten kommen natürlich all jene, die die Komik dieses Schauspiels und die Absurdität der Verschwörungstheorien im Allgemeinen entlarven. Ein Nutzer weist darauf hin, dass sich herausstellen könnte, die Außerirdischen wären doch nicht wie vermutet in Nevada, sondern bei George Soros zu finden sind. Soros ist ein amerikanischer Milliardär und Philanthrop, der immer wieder Gegenstand oftmals antisemitischer Verschwörungstheorien ist. Andere glauben an eine halbwegs friedliche Eroberungsvariante: Anstelle von Waffen solle man lieber Keanu Reeves und Chuck Norris mitbringen.

Man kann nur hoffen, dass endlich Licht in das Dunkel der geheimen Aktivitäten gebracht wird – und sei es um diese Verschwörungstheorien zu beenden. Manch einen auf Facebook stimmt die Diskussion innerhalb der Veranstaltung gar philosophisch: Vielleicht stelle sich am Ende der Invasion auf das Area-51-Gelände ja heraus, dass die eigentlichen Aliens wir Menschen sind.