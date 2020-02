Facebook-Managerin : Sheryl Sandberg hat sich verlobt

Aktualisiert am

Den plötzlichen Tod ihres Mannes im Jahr 2015 verarbeitete Sheryl Sandberg in einem Buch. Nun will die Facebook-Managerin wieder heiraten. Mit ihrem Verlobten ist sie noch kein Jahr liiert.

Facebooks „COO“ Sheryl Sandberg hat sich verlobt. Das Foto zeigt sie auf der DLD-Konferenz in München im Januar 2019. Bild: dpa

Fünf Jahre nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes hat Sheryl Sandberg, „Chief Operating Officer“ von Facebook, ihre Verlobung mit dem Marketing-Berater Tom Bernthal bekanntgegeben. Über ein Schwarz-Weiß-Foto der beiden schrieb die Managerin auf ihrer Facebook-Seite: „Verlobt!!! Tom Bernthal, Du bist mein Alles. Mehr könnte ich Dich nicht lieben.“

Für ihren Post erhielt die 50-Jährige Zehntausende „Likes“, auch von ihrem Chef Mark Zuckerberg. Der Facebook-Gründer und „Chief Executive Officer“ des Unternehmens gratulierte unter ihrem Post und schrieb: „Glückwunsch! Ihr seid wunderbar füreinander und ich bin so glücklich für euch beide.“

Sandberg veröffentlichte vor knapp zwei Jahren das Buch „Option B“. Darin beschreibt sie ihren Umgang mit der Trauer nach dem Tod ihres Mannes Dave. Er war im Mai 2015 überraschend während eines Kurzurlaubs des Paars in Mexiko an einer Herzrhythmusstörung gestorben. In ihrem Buch versucht die Managerin zu vermitteln, dass es auch nach dieser niederschmetternden Erfahrung möglich ist, durchzuhalten und Freude wiederzuentdecken. Sie wolle ein Mutmacher für Menschen sein, die Option A verloren haben.

Sandberg und Bernthal sind seit Mitte 2019 ein Paar. Ihr neuer Verlobter ist 46 Jahre alt und Gründer der Beraterfirma Kelton Global aus Los Angeles. Er bringt drei Kinder in die Beziehung mit ein, Sandberg zwei.