F.A.Z.-Sternhimmel-Autoren : Dem Himmel sei Dank

Als Harald Marx im Januar 1986 zum ersten Mal unter dem Kürzel Mx. den Sternhimmel beschrieb, waren „die prachtvollen Wintersternbilder Orion, Fuhrmann, Zwillinge, Stier sowie Großer und Kleiner Hund“ gut am nächtlichen Himmel zu sehen. 33 Jahre lang beschrieb er seitdem für die F.A.Z. monatlich den Sternhimmel – immer am letzten Freitag des Vormonats oder zu Beginn des jeweiligen Monats, aber nicht zu spät, weil dann viele Leser ungeduldig in der Redaktion anriefen und nach ihrer Rubrik fragten. An diesem Freitag erscheint die letzte Folge.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. F.A.Z.

Harald Marx wies auf die Fixsterne unterschiedlicher Helligkeitsklassen hin, erklärte offene Sternhaufen und den Andromedanebel. Die Leser erfuhren auch, wann der Merkur, der sonnennächste Wandelstern unseres Sonnensystems, in unterer Konjunktion mit der Sonne stand.

Der Neunundsiebzigjährige hat sein Leben den Sternen gewidmet. „Ich war 14 Jahre alt, als ich zum ersten Mal die Schwäbische Sternwarte auf der Stuttgarter Uhlandshöhe besuchte“, erzählt er. „Ich blieb bis in die frühen Morgenstunden. Später lernte ich dort sogar meine Frau kennen.“

„Für die Miete des Ateliers hat es gereicht“

Von 1960 an war er fast jedes Wochenende auf der Sternwarte. In der Nacht auf Samstag beobachtete er den Himmel, am Sonntag machte er Führungen für alle Interessierten. Astronomie studieren wollte Marx trotzdem nicht, weil die Berufsaussichten für Astronomen schon immer schlecht gewesen seien. Stattdessen studierte er Vermessungswesen, trat eine Stelle beim damaligen baden-württembergischen Landesvermessungsamt an und beschäftigte sich in seinem Berufsleben zum Beispiel mit der Vermessung des Albtraufs. Seit 2010 kann Marx aus gesundheitlichen Gründen die Sternwarte nicht mehr besuchen.

An einem Sternhimmel-Text arbeitete Marx zwei Tage lang, die Karten zeichnete seit den neunziger Jahren seine Frau, eine bildende Künstlerin. „Für die Miete des Ateliers hat es gereicht“, sagt die 74 Jahre alte Leni Marx. In die Sternkarten zeichnete sie auch die jeweilige Position der Planeten ein, die mit bloßem Auge zu erkennen sind, zum Beispiel Merkur, Mars oder Jupiter.

Die Position der Sterne verändert sich für Menschen erkennbar erst im Lauf von Tausenden Jahren. Weil sich die Erde um die Sonne bewegt und die Planeten entlang der Ekliptik, ergeben sich dennoch immer neue Himmelsbilder. Bis heute hat Marx fast alle Sternbilder mit den hellen Fixsternen im Kopf. Nachschlagen muss er selten, auch wenn in seiner Wohnung in Korntal-Münchingen die Standardwerke der Astronomie natürlich im Regal stehen.

Manchmal vermissten ihn die Kinder

Der Sterne-Katalog des amerikanischen Smithsonian Instituts findet sich im Hause Marx genauso wie eine wertvolle Bonner Sternkarte aus dem 19. Jahrhundert oder ein Atlas des „Nördlichen gestirnten Himmels“ aus dem Jahr 1855. Mit Tabellen ermittelt Marx die Position der Planeten im jeweiligen Monat.

Nur sehr selten wurde Harald Marx der Stuttgarter Volkssternwarte untreu und fuhr zur Himmelsbeobachtung ins Ausland – in die Schweiz oder in die Pyrenäen, wo es weniger Lichtverschmutzung gibt und die Beobachtungsmöglichkeiten somit besser sind. „Du warst so häufig auf der Sternwarte, dass die Kinder dich manchmal vermisst haben“, sagt Leni Marx zu ihrem Mann.

Als Künstlerin ließ sie sich von den Sternbildern inspirieren. Für einen „Planetenweg“ in der Nähe des Ludwigsburger Monrepos-Schlosses gestaltete sie eine Neptun-Skulptur, die leider zerstört wurde. Eines ihrer Bilder besteht aus 14.000 einzelnen Punkten und stellt das Weltall dar.

Ein Buch zum Nachlesen

Zum Schreiben über den Sternhimmel kam Harald Marx durch Max Gerstenberger, den früheren Geschäftsführer der Stuttgarter Sternwarte. Gerstenberger war eigentlich Schriftsteller und fast mittellos. Zur Aufbesserung von dessen Rente verfasste Marx die Sternhimmelbeschreibungen deshalb zunächst unter Gerstenbergers Namen, bis er die Kolumne dann 1986 übernahm. 1995 erschien sein Buch „Die Sternbilder des Jahres“. Auch das ist bis heute lesenswert.

In Zukunft beschreibt der Physiker und Wissenschaftsjournalist Jan Hattenbach monatlich den Sternhimmel. Sein Text über den nächtlichen Himmel im Januar 2020 erscheint am Freitag, dem 27. Dezember.