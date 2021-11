F.A.Z.-Leser helfen : „Jeder gute Künstler ist anders“

Juewen Zhang ist der erste Student mit Autismus, der an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach ausgebildet wird. Für die Wiege seiner Kreativität, das Atelier Goldstein in Frankfurt, können F.A.Z.-Leser in diesem Jahr spenden.

Wenn Juewen Zhang malt, dreht er gern einen Radiergummi zwischen den Fingern hin und her. Auf seinem Drehsessel liegen Kohle und Stifte, die den roten Bezug schon verfärbt haben. Er zeichnet hochkonzentriert ein Haar nach dem anderen, ein Bild nach dem anderen. Darauf zu sehen sind ganz unterschiedliche Menschen, denen man von oben auf ihre überdimensionierten Köpfe sieht, als hätte man sich ein wenig erhoben über all jene, deren Persönlichkeiten sich nun in einem turbulenten Wirbel oder ein paar blauen Strähnen abzeichnen.

Die meisten lassen sich gern auf den Haaransatz blicken, er kann fettig sein und schuppig, grau oder schon schütter. Rund 20 solcher Scheitelbilder hat der Sechsundzwanzigjährige schon gemalt, keines gleicht dem anderen. Zu sehen waren einige davon Ende Oktober in der Jahresausstellung der Hochschule für Gestaltung (HfG) in Offenbach.

Juewen Zhang, der in Berlin als Sohn chinesischer Eltern geboren wurde, ist an der Hochschule der erste und bisher einzige ordentliche Student mit einer Autismus-Spektrum-Störung. Seit er 16 Jahre alt ist, arbeitet er künstlerisch im Atelier Goldstein in Frankfurt, einer Einrichtung der Lebenshilfe für Künstler mit kognitiver Beeinträchtigung, für deren bauliche Erweiterung F.A.Z.-Leser in diesem Jahr spenden können. Die Eltern hatten sein Talent früh erkannt und ihn im Atelier vorgestellt. Dort konnte er als Erster auch den Berufsbildungsweg durchlaufen, den er sonst in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen hätte absolvieren müssen.

Angst, ihn aufzunehmen

Für Gründungsdirektorin Christiane Cuticchio war schnell klar, dass es dem begabten Juewen Zhang gut tun würde, unter andere talentierte junge Menschen zu kommen. Also kontaktierte das Atelier Kunsthochschulen in Deutschland – und erhielt nur Absagen. Nicht wegen mangelnden Talents. Sondern wegen der Schwierigkeiten, denen man sich hätte stellen müssen. „Niemand hat gesagt, er wäre zu schlecht, aber alle hatten Angst davor, was seine Aufnahme für das eigene System bedeutet hätte“, sagt Sophia Edschmid, Geschäftsführerin im Atelier Goldstein.

Nur Heiner Blum, Professor für Experimentelle Raumkonzepte an der HfG, bei dem Zhang heute schwerpunktmäßig studiert, wollte den Versuch wagen und bot ihm zunächst eine Gasthörerschaft an. Die Ateliermitarbeiter machten sich auf zu einem Parforceritt durch die deutsche Bürokratie, um eine bezahlte Assistenz für Juewen Zhang zu bekommen, wie sie jeder körperlich beeinträchtigte Student erhält. Blum, damals Studiendekan, kümmerte sich darum, dass das Experiment formal gut funktionierte.

Nach einem Jahr wurde Zhang zunächst für vier Semester als Gasthörer aufgenommen, danach musste er die Aufnahme­prüfung absolvieren, wie alle anderen auch. „Wir haben mit ihm zwar eine Ausnahme gemacht, denn es war das erste Mal, dass wir jemanden mit einer diagnostizierten autistischen Störung aufgenommen haben“, sagt Blum. „Andererseits aber ist jeder gute Künstler sowieso anders als andere Menschen, er hat ganz andere Aufmerksamkeiten. Alle, die hier studieren, sind im klassischen Sinne nicht normal.“

Unter den besten zehn Prozent

Das Studium an der HfG besteht zu zwei Dritteln aus Praxis und zu einem Drittel aus Theorie. Das sei die größte Hürde für seine Aufnahme gewesen, denn seine Mappe überzeugte laut Blum alle sofort. Die theoretischen Seminare aber, etwa bei der Philosophin Juliane Rebentisch, bewegen sich auf einem abstrakten Niveau, vergleichbar einem geisteswissenschaftlichen Studium an einer Universität. „Da war von vornherein klar, dass er das Level nicht mitgehen kann.“ Bei der Aufnahme­prüfung gab es auch eine Textaufgabe, die Studierenden sollten eine Wegbeschreibung liefern. „Er hat dann die S-Bahn-Halte auf seinem täglichen Weg beschrieben, und das klang wie zeitgenössische Poesie“, erzählt Blum. Ein wenig habe man die Studienordnung schon umschiffen müssen, aber zugleich auch zugesehen, „dass wir sie streng beachten und keine Sonderkonditionen für ihn schaffen“.