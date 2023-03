Nach gut sechseinhalb Stunden ist die Langstreckenschwimmerin am Ziel. Zu den Ocean’s Seven, der größten Herausforderung im Extremschwimmen, fehlt ihr jetzt nur noch ein Erfolg.

Im dritten Anlauf hat es endlich geklappt: Nach gut sechseinhalb Stunden im Wasser hat die Extremschwimmerin Nathalie Pohl aus Marburg die 26 Kilometer breite Cookstraße durchquert. Die Meerenge, gefürchtet wegen ihrer gefährlichen Strömungen, der stürmischen See und der unberechenbaren Witterung, trennt die Nord- und die Südinsel Neuseelands. Zweimal schon hatte sich die 28 Jahre alte Hessin zuvor dort versucht, zweimal musste sie wenige Kilometer vor dem Ziel abbrechen, weil die Strömung so stark war, dass sie trotz stundenlangen Schwimmens kaum mehr vorankam.

„Nie war ich so glücklich wie jetzt“

Auch diesmal war wieder Geduld gefragt. Starke Regenfälle und der Zyklon „Gabrielle“ verhinderten zunächst einen Start. Drei Wochen lang wartete Nathalie Pohl auf besseres Wetter, trainierte in dieser Zeit immer weiter, versuchte, die Konzentration und die innere Spannung aufrechtzuerhalten. Bis zum Schluss war nicht sicher, ob die schwierigen Wetterverhältnisse überhaupt einen Versuch erlauben würden. Doch am 1. März war es so weit: Nach einer Schwimmzeit von 6:33 Stunden erreichte Nathalie Pohl um 16.30 Uhr Ortszeit das Ziel auf Ohau Bay auf der Nordinsel. Die Erleichterung nach dem Erfolg war gewaltig. „Diese Strecke war die größte Herausforderung, die ich bisher erlebt habe“, teilte sie auf Instagram mit. „Und ganz ehrlich: Nie war ich so glücklich wie jetzt, da sie geschafft ist.“ Nathalie Pohl ist die erste deutsche Schwimmerin, der das gelungen ist. Insgesamt haben schon 130 Extremschwimmer die Cookstraße durchquert, darunter auch der Deutsche André Wiersig.

Nathalie Pohl ist damit ihrem großen Ziel näher gekommen, als erste deutsche Frau die Ocean’s Seven zu schaffen. Dabei gilt es, die sieben wichtigsten Langstreckendistanzen im Freiwasserschwimmen zu bewältigen. Zu den sieben Meerengen gehören etwa der Ärmelkanal, die Straße von Gibraltar und der 47 Kilometer breite Kaiwi-Kanal auf Hawaii. Beim Schwimmen gelten strenge Regeln, es darf etwa kein Neoprenanzug getragen werden, auch ein kurzes Festhalten am Begleitboot ist verboten. Nathalie Pohl verpflegt sich in regelmäßigen Abständen im Wasser, gerade bei starkem Wellengang wie in Neuseeland ist es aber oft schwierig, überhaupt Nahrung aufzunehmen.

Nathalie Pohl hat nun sechs der sieben Meerengen geschafft – nur der Nordkanal zwischen Irland und Schottland fehlt ihr noch. Er ist vor allem wegen des eiskalten Wassers und der Gefahr, beim stundenlangen Schwimmen zu unterkühlen, gefürchtet. Im September will Nathalie Pohl ihren ersten Anlauf starten, die Ocean’s Seven zu vollenden. Sie wäre dann die erste deutsche Frau, die jüngste Schwimmerin und der 23. Mensch überhaupt, dem das gelungen ist. Als erster Deutscher hatte André Wiersig im Juni 2019 die Ocean's Seven komplettiert.