Everest-Pionier Habeler : „Es geht nur ums Geschäft, nichts ist heilig“

Alleine im Mai sind fast ein Dutzend Menschen am Mount Everest auf der Normalroute umgekommen. Der Extrembergsteiger und Pionier am Everest, Peter Habeler, geht mit der Kommerzialisierung des Berges scharf ins Gericht.

Stau am Mount Everest: Wartezeiten in der Höhe können tödlich ausgehen. Bild: AFP

Stau am Mount Everest, innerhalb kurzer Zeit sterben fast ein Dutzend Bergsteiger: Was läuft schief am höchsten Berg der Welt?

Es sind einfach zu viele Menschen am Berg. Die nepalesische Regierung lässt viel zu viele Leute auf den Mount Everest, auch die chinesische Regierung auf der anderen Seite des Berges ist kaum besser. Es geht denen nur ums Geschäft, denen ist fast nichts heilig. Der Everest verträgt aber keine 300 bis 400 Leute, die sich die Route hinauf quälen. Das ist verheerend. Edmund Hillary (der Erstbesteiger, Anm.) hatte Recht: Warum wird der Berg nicht einfach mal eine Zeitlang geschlossen?

Freizeitalpinisten buchen bei kommerziellen Anbietern eine Everest-Besteigung für 70.000 bis 90.000 Euro – fast all inclusive. Werden die anständig vorbereitet?

Nein. Es wird zwar ein Meeting abgehalten, da wird auch einiges besprochen. Der Punkt ist aber: Das reicht nicht. Da kommen Menschen, die haben wenig Zeit, wollen in vier Wochen inklusive Hinflug nach Nepal auf den Gipfel. Die schlafen vorher in Sauerstoffzelten und trainieren ein bisschen – das ist aber eine Fake-Akklimatisation. Wenn es los geht, bekommen die Stress pur. Die wollen um jeden Preis auf den Gipfel, haben viel Geld für die Tour bezahlt. Dann verlieren sie Steigeisen oder können nicht mehr. Auf der Route kann man aber nicht einfach überholen, also entsteht ein Stau, wie häufig vor der Engstelle des Hillary Steps. Doch wer warten muss, dem geht der Sauerstoff in der Höhe aus, der wird müde, fängt an zu frieren und hockt sich irgendwann hin – dann ist der Tod nicht mehr weit.

Die Zeit in der sogenannten Todeszone über 7000 Meter ist kritisch. Als Sie 1978 mit Reinhold Messner als erste Bergsteiger überhaupt ohne künstlichen Sauerstoff auf den Everest gestiegen sind: Hätten Sie Puffer gehabt für Wartezeit da oben?

Nie und nimmer! Wir wären möglicherweise auch umgekommen, obwohl wir natürlich trainierte Bergsteiger waren, topfit und Extremsituationen gewöhnt. Aber eine Stunde zusätzlich unter den Bedingungen, nein. Bei den Everest-Touristen heutzutage müsste es eine Art Aufnahmeprüfung geben. Aber die Teilnehmer treffen sich oft am Flughafen zum ersten Mal, müssen nichts vorweisen. Ihnen wird vorgegaukelt, es trotzdem zu schaffen. Teilweise werden sie mit Hubschraubern in die Lager geflogen.

Unter den Toten dieser Woche sind Inder, ein Amerikaner, zwei Iren, ein Österreicher. Offenbar übt der Everest noch immer eine gehörige Anziehung aus…

Aber es ist eigentlich keine Leistung mehr, ihn zu besteigen. Es ist heutzutage müßig, mit dem Everest anzugeben. Was anderes ist es natürlich, wenn man über schwierige Routen und ohne technische Hilfsmittel und Expeditionsversorgung aufsteigt.

Sie gelten als Entdecker des jungen Bergsteigers David Lama. Er ist vor einiger Zeit in einer Lawine zu Tode gekommen. Wie hat die jüngere Generation über diese Kommerzialisierung der Berge gedacht?

Genau so, denke ich, der Everest hätte einen David Lama nur über die schwierige Route interessiert.

Haben Sie als 8000er-Pionier nicht auch eine Mitverantwortung für die weltweite Beliebtheit dieser Berge? Messner hat Dutzende Bücher geschrieben, zu Ihren und seinen Vorträgen pilgern Tausende Besucher.

Nein, weil wir – Reinhold Messner und ich – fair und ohne Hilfsmittel auf die Berge gestiegen sind. Das ist etwas völlig anderes als die kommerzialisierte Touristengaudi.

Was fordern Sie konkret? Könnte man nicht zum Beispiel die Zuhilfenahme von künstlichem Sauerstoff verbieten? Das würde die Könner von den Dilettanten am Berg trennen.

Das würde man niemals durchsetzen können, weil dann das Geschäft kaputt wäre. Aber ich fordere die nepalesische Regierung dringend auf, weniger Genehmigungen zu erteilen und das Geschäft, von dem ja viele Leute leben, nicht zuletzt die Sherpas, zu begrenzen. Und zwar schnell. Sonst sterben wieder Menschen.