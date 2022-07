Assistierter Suizid : Früherer Studio-54-Eigentümer Mark Fleischman ist tot

Einst feierte er in seinem legendären New Yorker Club mit Prominenten wie Cher und Michael Jackson die Nächte durch. Die Folgen der Partys haben ihm so sehr zugesetzt, dass sich der Amerikaner nun entschied, seinem Leben in der Schweiz ein Ende zu setzen.

Dass Mark Fleischman am Mittwoch sterben würde, war alles andere als eine Überraschung. Der Amerikaner, der in den Achtzigerjahren in New York den Nachtclub Studio 54 betrieb, hatte schon vor Wochen angekündigt, sich am 13. Juli per assistiertem Suizid von der Welt zu verabschieden. Sechs Jahre lang, ließ Fleischman die „New York Post“, wissen, sei jeder Tag eine Qual gewesen. „Ich kann nicht mehr laufen, mein Sprachvermögen ist beschissen, ich kann mich nicht länger um mich selbst kümmern“, sagte der Zweiundachtzigjährige.

Seine Ehefrau Mimi müsse ihm helfen, sich anzuziehen, die Schuhe zu binden, ins Bett zu kommen. Unter welcher Krankheit er litt, hatten die Ärzte nie feststellen können. Fleischman selbst machte seinen Lebensstil in den Jahren als Betreiber des Studio 54 für seine Gebrechen verantwortlich. „Ich mochte es, high zu sein. Deswegen nahm ich Drogen und trank. So etwas kann einen kaputtmachen“, sagte er.

Das Studio 54 in Midtown Manhattan galt jahrelang als Spielwiese für Amerikas Reiche, Schöne und Prominente. Besucher erinnerten sich später an spontane Gesangseinlagen von Diana Ross, durchfeierte Nächte mit Andy Warhol und Michael Jackson sowie Elizabeth Taylors Geburtstagsfeier 1978 – mit Gardenien, Buttercremetorte und einer Horde nackter Tänzer mit Joints im Mundwinkel.

An Feiertagen wie Thanksgiving und Weihnachten überraschten Steve Rubell und Ian Schrager, die den Club im Jahr 1977 gegründet hatten, ihre Gäste mit kokaingefüllten Geschenktüten, welche die Orgien auf dem berüchtigten „Balcony“ bis in die Morgenstunden verlängerten. „New York war damals sehr, sehr locker. In der Stadt passierten Dinge, die man sich kaum noch vorstellen kann“, fasste der Autor und Stammgast Steven Gaines die Partyexzesse zusammen.

Als Rubell und Schrager 1980 wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis gingen, begann Fleischmans Ära. Als Eigentümer feierte er mit Celebritys wie Liza Minnelli, Cher und Calvin Klein im Studio 54, bevor er sich gegen 4 Uhr morgens in den Club Crisco Disco chauffieren ließ. „Da habe ich Frauen aufgerissen, alle Frauen dort waren leicht zu haben“, schrieb Fleischman 2017 in seinen Memoiren „Inside Studio 54: The Real Story of Sex, Drugs, and Rock’n’Roll“. 1986 waren die wilden Jahre vorbei. Der gelernte Hotelier und frühere Soldat verkaufte den Club und zog nach Kalifornien, wo er mit seiner Ehefrau Mimi in dem Küstenort Marina Del Rey bei Los Angeles wohnte.

Von dort aus trat er in der vergangenen Woche die letzte Reise an. Mit Ehefrau Mimi flog Fleischman nach Zürich, um dort am Mittwoch sein Leben zu beenden. Da assistierte Suizide in Kalifornien verboten sind, hatte er vor zwei Jahren Kontakt mit dem Schweizer Sterbe­hilfe-Verein Dignitas aufgenommen. Seine Ehefrau versuchte anfangs, ihm den assistierten Suizid auszureden, respektierte schließlich aber seinen Wunsch, selbstbestimmt zu gehen. „Ich sehe dem Tod gelassen entgegen“, sagte Fleischman vor drei Wochen. Aus der Entscheidung für den assistierten Suizid habe er kein Geheimnis machen wollen. „Ich schäme mich nicht dafür“, sagte er in seinem letzten Interview mit der „New York Post“. „Aber es wird keine Abschiedsfeier geben.“