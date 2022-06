Festnahme : Ex-Ehemann stört Hochzeitsvorbereitungen von Britney Spears

Der US-Amerikaner Jason Alexander (40), der 2004 kurz mit Britney Spears verheiratet war, ist am Donnerstag (Ortszeit) vor dem Haus der Pop-Sängerin in Kalifornien festgenommen worden. Dies bestätigte die Polizei im Bezirk Ventura County auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Bei der Polizei sei ein Anruf eingegangen, dass ein Mann das Grundstück der Sängerin unerlaubt betreten habe. Alexander sei wegen eines ausstehenden Haftbefehls in einer anderen Angelegenheit in Gewahrsam genommen worden, sagte Sheriff Jason Karol.

Alexander soll versucht haben, die Vorbereitungen für die angeblich für Donnerstag geplante Hochzeit von Spears (40) und ihrem Verlobten Sam Ashgari (28) zu stören, berichteten US-Medien. Das Promi-Portal „TMZ.com“ postete ein Video, das Alexander als Livestream auf Instagram veröffentlicht haben soll. Es zeigt, wie er durch das Haus und den Garten des Anwesens läuft und Mitarbeitern erzählt, Britney habe ihn eingeladen. Er sei hier, um die Hochzeit zu „stürmen“. Auf dem Gelände laufen offenbar Vorbereitungen für eine Feier, ein großes Zelt ist aufgebaut.

55 Stunden verheiratet

Spears („Baby One More Time“) und der Fitnesstrainer Asghari sind seit September 2021 miteinander verlobt. Eine offizielle Bestätigung für den Hochzeitstermin am Donnerstag gab es vom Sprecherteam der Sängerin zunächst nicht.

Für Spears wäre es die dritte Hochzeit. Die Sängerin war 2004 mit ihrem Jugendfreund Jason Alexander verheiratet, allerdings nur für 55 Stunden. Die Ehe wurde annulliert. 2004 heiratete sie ihren damaligen Tänzer Kevin Federline. Mit ihm hat sie zwei Söhne, Sean Preston (16) und Jayden James (15). Das Paar trennte sich 2007.