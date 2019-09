Basketballspieler im Gespräch : „Geil, da spielen die Towers“

Im Wandel: Wilhelmsburg und die Towers

Marvin Willoughby war einmal Basketballprofi, er brachte es bis zum Nationalspieler. Als er wegen einer Verletzung seine Karriere beenden musste, kehrte er in seine Heimatstadt Hamburg zurück. 2006 gehörte er zu den Gründern des Vereins „Sport ohne Grenzen“, er nutzte den Sport für Sozialarbeit in den Schulen, organisierte Basketball-Camps und stellte als Geschäftsführer auch noch eine Profimannschaft auf: Die Hamburg Towers sind in Wilhelmsburg zuhause, und innerhalb weniger Jahre enorm populär geworden. Fast immer ist die Halle bei Heimspielen ausverkauft – längst wünscht sich der Verein eine neue Spielstätte. In der vergangenen Saison schafften sie den Aufstieg in die Bundesliga, und am kommenden Montag steht ihr erstes Spiel beim Meister Bayern München an. Die Towers sind damit der einzige Verein in einer der großen Sportarten in Hamburg, der erstklassig ist – und Marvin Willoughby trägt mit seinem Verein so dazu bei, dass sich langsam auch das Bild von Wilhelmsburg wandelt. Lange hatten die Hamburger der Elbinsel kaum Beachtung geschenkt, obwohl der Stadtteil nur wenige S-Bahn-Minuten vom Hauptbahnhof entfernt liegt. Wilhelmsburg galt als Problemstadtteil. In den vergangenen Jahren investierten die Stadt und private Anleger aber Hunderte Millionen Euro, um den Stadtteil aufzuwerten. 1200 Wohnungen sind schon neu entstanden, ein Park und zahlreiche Sportplätze. In den kommenden Jahren sollen weitere 5400 neue Wohnungen hinzukommen. Längst gibt es auch Proteste im Viertel gegen den schnellen Wandel. In Wilhelmsburg leben etwa 55.000 Menschen, knapp 60 Prozent haben einen Migrationshintergrund. (mawy.)