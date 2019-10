Eva Longoria im Gespräch : „Ich würde gerne Rita Hayworth spielen“

Frau Longoria, Ihr Sohn ist ein Jahr alt. Als Sie „Dora und die goldene Stadt“ drehten, war er gerade geboren, oder?

Ja, Santiago war zwei Monate alt, als ich das Angebot für die Rolle bekam. Mein erster Impuls war natürlich, sofort abzusagen. Denn die Dreharbeiten fanden in Australien statt – und ich konnte mir erst mal nicht vorstellen, so schnell nach der Geburt und so weit weg von zu Hause wieder zu arbeiten. Aber mein Mann fand, dass ich mir diese Chance auf keinen Fall entgehen lassen könne. Und er hatte recht. Schon allein, weil es um Dora ging. In meiner Kindheit gab es die Zeichentrickserie noch nicht, aber seit 20 Jahren kommt eigentlich keine Familie an Dora vorbei. Und weil sie eine kleine Latina ist, ist sie in unserer Community sowieso eine Ikone.