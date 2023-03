Es hatte sich schon am ersten Probentag angedeutet: Während Kunstschnee von der Decke rieselte, sang Alina Süggeler im zweiten Durchlauf am Mittwoch nicht mit ganzer Kraft auf der Bühne der MMC Studios in Köln, zum Schluss tanzte sie sogar nur noch. Am zweiten Probentag, dem Donnerstag, hatte sie schon Fieber und konnte nur noch sporadisch singen. Heute Morgen folgte dann der „worst case“, wie es der Bassist der Band Frida Gold, Andreas „Andi“ Weizel, auf Instagram ausdrückte: „Alina ist leider richtig, richtig krank geworden.“ Deswegen könnten sie nicht am Vorentscheid des Eurovision Song Contest (ESC) am heutigen Abend in Köln teilnehmen. Wenig später folgte die Bestätigung durch den NDR.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Damit fällt ausgerechnet der bekannteste und auch in der deutschen Musikszene etablierteste Kandidat beim diesjährigen nationalen Vorentscheid „Unser Lied für Liverpool“ aus. Es sei richtig bitter und ganz traurig, sagte Weizel in dem Videopost weiter. Alle medizinischen Maßnahmen seien vergeblich gewesen. Neben Fieber, Schüttelfrost und akuten Halsschmerzen hat die 37 Jahre alte Sängerin der Band inzwischen auch komplett ihre Stimme verloren. Ihr Arzt schrieb sie erst einmal für eine Woche krank. Dabei galt gerade Frida Golds Lied „Alle Frauen in mir sind müde“ als einer der Favoriten. In dem Lied geht es um Frauen, die sich mit Mut und Kraft gegen Ungerechtigkeiten auflehnen. Es sei ihr Wunsch gewesen, diese Botschaft vor großem Publikum zu präsentieren, teilten Frida Gold mit.

Trong eröffnet den Abend

Damit bleiben noch acht Kandidaten übrig: Als erster wird am Freitagabend Trong auf der Bühne stehen. Der Sänger mit vietnamesischen Wurzeln hatte 2015 die sechste Staffel der Castingshow „Vietnam Idol“ gewonnen. In Köln tritt der 30-Jährige mit „Dare To Be Different“ („Trau dich, anders zu sein“) an. Es folgen der 28 Jahre alte René Miller mit „Concrete Heart“, die erst 22 Jahre alte Anica Russo mit „Once Upon A Dream“ und die vierköpfige Band Lonely Spring aus Passau, die aus den Zwillingsbrüdern Julian und Simon Fuchs sowie Manuel Schrottenbaum und Matthias Angerer besteht. Ihr Lied heißt „Misfit“.

Den fünften Startplatz hat Will Church mit „Hold On“ inne, auf der sechs steht Patty Gurdy mit ihrer Drehleier und ihren irischen Klängen „Melodies Of Hope“, bevor der Ballermann- und Partysänger Ikke Hüftgold mit seinem „Lied mit gutem Text“ an der Reihe ist. Hüftgold, der eigentlich Matthias Distel heißt, tritt wie gewohnt mit schwarzer Perücke an, aber ausnahmsweise nicht im Trainings-, sondern in einem goldfarbenem Anzug. Als achte sollten dann Frida Gold kommen, den Abschluss bildet weiterhin die Dark-Rock-Gruppe Lord of the Lost mit „Blood & Glitter“.

Das Publikum entscheidet mit

An der Abstimmung ändert sich nach NDR-Angaben nichts: Die verbleibenden acht Kandidaten werden zu 50 Prozent durch acht Jurys aus acht verschiedenen Ländern bewertet. Dazu gehören die Schweiz, die Niederlande, Finnland, Spanien, Litauen, die Ukraine, Österreich und Großbritannien. In der Show, die um 22.20 Uhr unter anderem im Ersten zu sehen ist, vergeben die Jury-Sprecher auch die beim ESC bekannten Punktzahlen: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 und 12.

Die anderen 50 Prozent der Punkte kommen vom deutschen Publikum. Sie setzen sich zusammen aus Votings während der Show per Anruf und SMS und dem Onlinevoting in der Woche vor dem Vorentscheid bei den Radio-Popwellen der ARD: Antenne Brandenburg, BAYERN 3, Bremen vier, hr3, MDR JUMP, NDR 2, SR 1, SWR 3 und WDR 2. Die gleiche Anzahl an Punkten, die von den internationalen Jurys verteilt wurden, wird im prozentualen Verhältnis des deutschen Televotings auf die acht Lieder verteilt. Online kann noch bis Freitagabend 22 Uhr abgestimmt werden.