Statistisches Bundesamt : Erstmals mehr als eine Million Sterbefälle in der Bundesrepublik

Erstmals mehr als eine Million Sterbefälle in der Bundesrepublik

In seiner vorläufigen Bilanz zählte das Statistische Bundesamt für das Jahr 2021 mehr als eine Million Sterbefälle. Bild: dpa

Die Zahl der Sterbefälle liegt im Jahr 2021 mit 1.016.899 Fällen erstmals seit Gründung der Bundesrepublik über der Marke von einer Million. Das hat eine Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts ergeben, die sich auf vorläufige Ergebnisse bezieht. Mehr als eine Million Sterbefälle hatte es auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik in der Nachkriegszeit nur 1946 gegeben. Damals verstarben rund 1.001.600 Menschen.

Die Ursachen für die hohen Sterbefallzahlen haben sich im Zeitverlauf gewandelt. Während in den 1950er Jahren schwierige Lebensverhältnisse zugrunde lagen, lassen sich die Zahlen heutzutage hauptsächlich auf die größere Bevölkerung und den höheren Anteil älterer Menschen zurückführen.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Sterbefallzahlen um 3 Prozent gestiegen. Das entspricht rund 31.327 Fällen. Das Altern der Bevölkerung erklärt nur einen Teil dieses Anstiegs. Weil die Bevölkerung in Deutschland wächst und der Anteil älterer Menschen zunimmt, rechnet das Statistische Bundesamt seit etwa 20 Jahren mit einer jährlich steigenden Zahl der Sterbefälle. Gleichzeitig stieg die Lebenserwartung vor Beginn der Corona-Pandemie tendenziell an. Der Effekt der steigenden Lebenserwartung schwächte damit den Alterungseffekt ab. Beide Effekte sorgten gleichzeitig für eine durchschnittliche Zunahme der Sterbefallzahlen um 1 bis 2 Prozent.

Mit dem Einsetzen der Pandemie änderte sich dies: Bereits 2020 war der Anstieg im Vergleich zu 2019, dem Jahr vor der Pandemie, stärker ausgeprägt (+ 5 Prozent). Ausgehend von 2019 wäre für 2021 eine Sterbefallzahl von 960.000 bis 980.000 erwartbar gewesen, was 2 bis 4 Prozent entspricht. Tatsächlich ist sie von 2019 auf 2021 um 8 Prozent gestiegen.

Im Jahresverlauf 2021 lagen die Sterbefallzahlen nur im Februar und März unter dem mittleren Wert der vier Vorjahre. In den sonstigen Monaten lagen sie teilweise weit darüber, zum Beispiel im Januar 2021. In diesem Monat, inmitten der zweiten Coronawelle, lagen die Sterbefallzahlen um 25 Prozent über dem Vergleichswert der Vorjahre. Das Statistische Bundesamt weist darauf hin, dass sich die zusätzlichen Sterbefälle nahezu komplett mit den beim Robert-Koch-Institut gemeldeten Covid-19-Todesfällen decken.

Im April 2021, während der dritten Coronawelle, lagen die Sterbefälle vier Prozent, im Mai sieben Prozent über dem Vergleichswert der Vorjahre. Im Juli lagen die Sterbefallzahlen mit einem Plus von zwei Prozent noch etwas über dem mittleren Wert der Vorjahre, der August unterschied sich kaum.

Im Herbst 2021 nahm die Zahl der Sterbefälle im Vergleich zu den Vorjahren dann wieder stärker zu: Im September gab es eine Zunahme von zehn Prozent, im Oktober um elf Prozent. Die Sterbefallzahlen für November und Dezember, also in der vierten Coronawelle, übertrafen den Vergleichswert noch stärker. So starben im November 21 Prozent und im Dezember 22 Prozent mehr Menschen als im Mittel der vier Vorjahre.

Die erhöhten Sterbefallzahlen im Herbst sind laut Statistikamt nur zum Teil mit den Covid-19-Todesfällen erklärbar. So könnten auch unerkannte Corona-Todesfälle oder die zeitliche Verschiebung von Sterbefällen innerhalb eines Jahres infolge der zum Jahresbeginn ausgefallenen Grippewelle eine Rolle spielen. Möglicherweise zeigen sich den Experten zufolge auch die Folgen verschobener Operationen und Vorsorgeuntersuchungen. Die Beiträge einzelner Effekte ließen sich derzeit allerdings nicht beziffern.

Die hohe Auslastung der Kliniken durch Corona führt dazu, dass vielerorts planbare Behandlungen und Operationen verschoben werden. Zudem kommt es vor, dass Menschen aus Angst vor Ansteckung den Gang zum Arzt meiden.