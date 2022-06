Erschütterungen in Berlin : Konzertbesucher lassen Wände wackeln

Ein Erdbeben – in Berlin? Einige Einwohner im Süden der Stadt berichten am Freitagabend vor Erschütterungen und wackelnden Wänden. Der Auslöser war vermutlich ein Konzert.

Schwankende Stehlampen und Schwindelgefühle: In Berlin haben am Freitagabend mehrere Anwohner im Süden der Stadt in den sozialen Netzwerken von Erschütterungen berichtet. Um ein Erdbeben handelte es sich aber nicht, wie Jens Skapski von dem privat betriebenen Portal „Erdbebennews“ am Samstag mitteilte. „Ein Erdbeben ist zwar mit Sicherheit auszuschließen, doch zeichneten einige umliegende Stationen ein rund eine Minute anhaltendes, niedrigfrequentes Signal auf“, schrieb Skapski am Samstag auf seiner Webseite. Das passe auch zu den Berichten über „geräuschloses, schwaches Schwanken, das vor allem in oberen Stockwerken wahrgenommen wurde“. Auswertungen von drei privaten seismologischen Stationen hätten eine Magnitude von 1,4 und ein Erschütterungsgebiet rund um das Tempelhofer Feld ergeben – „das ist äquivalent mit einem kleinen Erdbeben“, sagte der Geowissenschaftler dem RBB.

Was aber hat die Erschütterungen ausgelöst? Mit Sicherheit lasse sich das nicht sagen, so Skapski weiter. Das Signal spreche für eine „industrielle oder menschliche Quelle“. Und die lässt sich wohl auf dem Tempelhofer Feld ausmachen: Dort fand am Freitag das Festival „Tempelhof Sounds“ statt, zu dem im Vorfeld rund 35.000 Besucher erwartet worden waren. Zum Zeitpunkt der von Skapski herangezogenen Messungen – zwischen 20.58 Uhr und 20.59 Uhr – hatte dort die Band „Florence + The Machine“ ihren Auftritt. Wie ein Twitter-User unter einem Post des Portals kommentierte, habe es gegen 21 Uhr einen Moment gegeben, „wo ziemlich viele gleichzeitig gesprungen sind“. Auch am Ort des Konzerts habe man die Erschütterungen gespürt.

Dass es auch bei deutlich größeren Veranstaltungen nicht regelmäßig zu solchen Erschütterungen kommt, erklärte Skapski auf Nachfrage einer Facebook-Nutzerin mit dem Untergrund. „Es braucht vor allem einen (wassergesättigten) Boden, der die Energie der springenden Menge aufnimmt und gut weiterleitet“, schrieb er.

Mehr zum Thema 1/

Auch Ole Roß von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), zu deren Aufgaben auch der Erdbebendienst des Bundes gehört, bezweifelt, dass es sich um bei den Erschütterungen ein Erdbeben im klassischen Sinne gehandelt hat. Ein Konzert als Auslöser hält er aber für plausibel: Durch Hüpfen und Jubeln könnten durchaus messbare Erschütterungen entstehen. Auch eine akustische Übertragung sei als Auslöser denkbar, etwa durch den tiefen Schall einer Bassanlage, so Roß. Die maximale Energie, die mehr als zehntausend Besucher durch resonantes, rhythmisches Hüpfen freisetzen können, gehe aber in die Nähe der durch die privaten Messestellen aufgezeichneten Erschütterungen. Aus Berlin habe die BGR in Bezug auf Freitagabend auch die Meldung einer Bürgerin erreicht, eigene Messdaten müssten aber erst noch ausgewertet werden.