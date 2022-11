Grammy-nominierter Musiker : Große Trauerfeier für erschossenen US-Rapper Takeoff

Ein Schild kündigt am 11. November 2022 die Gedenkfeier für den getöteten Rapper Takeoff in der State Farm Arena in Atlanta, Georgia, an. Bild: dpa

Tausende Fans, Musiker und Angehörige des erschossenen US-Rappers Takeoff haben bei einer Trauerfeier in Atlanta im US-Bundestaat Georgia von dem Sänger Abschied genommen. „Heute ehren wir Kirsnick Khari Ball“, schrieben die Betreiber der großen Eventhalle State Farm Arena am Freitag (Ortszeit) auf Twitter. Dort hätten unter anderem Musiker wie Drake, Justin Bieber, Chloe Bailey und Yolanda Adams mit Auftritten oder Reden Tribut gezollt, wie US-Medien berichteten.

Der 28 Jahre alte Takeoff, mit bürgerlichem Namen Kirsnick Khari Ball, war am 1. November in der texanischen Stadt Houston erschossen worden. Ermittlern zufolge hatte sich der tödliche Vorfall nach einer privaten Party in einer Bowlingbahn ereignet. Während eines Streits seien Schüsse gefallen. Vermutlich zufällig sei der Rapper dabei getroffen worden. Die Ermittlungen dauern an. Bis jetzt wurde niemand festgenommen.

Zusammen mit den Rappern Quavo (31) und Offset (30) gehörte Takeoff zu der Grammy-nominierten Gruppe Migos. Das Trio feierte in den USA in den vergangenen Jahren große Erfolge, nachdem Songs wie „Versace“, „Bad and Boujee“ und „MotorSport“ zu Hits wurden.

Mehr zum Thema 1/

Zu Ehren des getöteten Rappers hat dessen Familie eine Stiftung gegründet, die mit Gemeindeprojekten gegen Schusswaffengewalt vorgehen soll.